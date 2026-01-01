Akár 69% kedvezmény a ArangoDB szolgáltatásra

Telepítse az ArangoDB-t egyetlen kattintással.

Natív, többmodelles adatbázis, amely támogatja a gráfokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat egyetlen egységes lekérdezőnyelven keresztül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az ArangoDB-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ArangoDB szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ArangoDB

Az ArangoDB egy nyílt forráskódú, natív többmodellű adatbázis, amely grafikonokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat kezel egyetlen motoron belül.

A speciális adatbázisok egyetlen adatmodellhez kötnek. Ezzel szemben az ArangoDB lehetővé teszi a modellek keverését egyetlen lekérdezésben, az AQL (ArangoDB lekérdezőnyelv) használatával. Ez kiküszöböli a különböző adattípusokhoz külön rendszerek fenntartásának többletköltségét.

Az ArangoDB saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatai, a séma és a teljesítményhangolás felett, licencdíjak és használati korlátok nélkül. Beépített webes felülete vizuális gráffelderítést, lekérdezés-végrehajtást, gyűjteménykezelést és szerverfelügyeletet biztosít, további eszközök nélkül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A ArangoDB főbb funkciói

Többmodelles lekérdezések

Lekérdezhet gráfokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat együtt egyetlen AQL utasításban, anélkül, hogy különálló adatbázisokat összekapcsolna.

Gráfbejárás

Kapcsolatok bejárása millió kapcsolódó csomóponton keresztül natív gráfalgoritmusokkal, beleértve a legrövidebb utat, a k-legrövidebb utakat és a mintakeresést.

Beépített Web UI

Kezelheti a gyűjteményeket, futtathatja a lekérdezéseket, megjelenítheti a grafikonokat, és figyelheti a szerver teljesítményét egy böngészőből elérhető irányítópultról a 8529-es porton.

Rugalmas séma

Tároljon séma nélküli JSON dokumentumokat, vagy kényszerítsen ki gyűjteményenkénti struktúrát, alkalmazkodva a változó adatkövetelményekhez migrációk nélkül.

AQL Teljesítmény

Az ArangoDB lekérdezőnyelv a gráfbejárásokat, a dokumentumszűrést és az aggregációkat ötvözi egy kifejező, olvasható, SQL-hez hasonló szintaxisban.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArangoDB szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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