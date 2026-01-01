Telepítse az ArangoDB-t egyetlen kattintással.
Natív, többmodelles adatbázis, amely támogatja a gráfokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat egyetlen egységes lekérdezőnyelven keresztül.
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Erre jó a ArangoDB
Az ArangoDB egy nyílt forráskódú, natív többmodellű adatbázis, amely grafikonokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat kezel egyetlen motoron belül.
A speciális adatbázisok egyetlen adatmodellhez kötnek. Ezzel szemben az ArangoDB lehetővé teszi a modellek keverését egyetlen lekérdezésben, az AQL (ArangoDB lekérdezőnyelv) használatával. Ez kiküszöböli a különböző adattípusokhoz külön rendszerek fenntartásának többletköltségét.
Az ArangoDB saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatai, a séma és a teljesítményhangolás felett, licencdíjak és használati korlátok nélkül. Beépített webes felülete vizuális gráffelderítést, lekérdezés-végrehajtást, gyűjteménykezelést és szerverfelügyeletet biztosít, további eszközök nélkül.
A ArangoDB főbb funkciói
Többmodelles lekérdezések
Lekérdezhet gráfokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat együtt egyetlen AQL utasításban, anélkül, hogy különálló adatbázisokat összekapcsolna.
Gráfbejárás
Kapcsolatok bejárása millió kapcsolódó csomóponton keresztül natív gráfalgoritmusokkal, beleértve a legrövidebb utat, a k-legrövidebb utakat és a mintakeresést.
Beépített Web UI
Kezelheti a gyűjteményeket, futtathatja a lekérdezéseket, megjelenítheti a grafikonokat, és figyelheti a szerver teljesítményét egy böngészőből elérhető irányítópultról a 8529-es porton.
Rugalmas séma
Tároljon séma nélküli JSON dokumentumokat, vagy kényszerítsen ki gyűjteményenkénti struktúrát, alkalmazkodva a változó adatkövetelményekhez migrációk nélkül.
AQL Teljesítmény
Az ArangoDB lekérdezőnyelv a gráfbejárásokat, a dokumentumszűrést és az aggregációkat ötvözi egy kifejező, olvasható, SQL-hez hasonló szintaxisban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArangoDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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