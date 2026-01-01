Az ArangoDB egy nyílt forráskódú, natív többmodellű adatbázis, amely grafikonokat, dokumentumokat és kulcs-érték adatokat kezel egyetlen motoron belül.

A speciális adatbázisok egyetlen adatmodellhez kötnek. Ezzel szemben az ArangoDB lehetővé teszi a modellek keverését egyetlen lekérdezésben, az AQL (ArangoDB lekérdezőnyelv) használatával. Ez kiküszöböli a különböző adattípusokhoz külön rendszerek fenntartásának többletköltségét.

Az ArangoDB saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatai, a séma és a teljesítményhangolás felett, licencdíjak és használati korlátok nélkül. Beépített webes felülete vizuális gráffelderítést, lekérdezés-végrehajtást, gyűjteménykezelést és szerverfelügyeletet biztosít, további eszközök nélkül.