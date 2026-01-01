Telepítse a Matrix Conduitot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, Rust-alapú Matrix homeserver biztonságos, föderált csevegéshez, minimális erőforrás-felhasználással.
Válasszon VPS csomagot a Matrix Conduit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Matrix Conduit
A Matrix Conduit egy egyszerű, gyors és megbízható Matrix otthoni szerver, amely Rust nyelven íródott.
A Synapse könnyűsúlyú alternatívájaként tervezték. Egyetlen bináris fájlként érkezik beágyazott RocksDB adatbázissal. Ezáltal nincs szükség PostgreSQL-re vagy más külső szolgáltatásokra, és drámaian csökken a saját csevegőszerver futtatásához szükséges erőforrásigény.
A Conduit saját üzemeltetése VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít az üzenetelőzmények, a média és a titkosítási kulcsok felett. Emellett továbbra is össze van kapcsolva a globális Matrix hálózattal.
A végpontok közötti titkosítás alapértelmezetten engedélyezett. Bármely szabványos Matrix kliens, mint például az Element, a FluffyChat vagy a Cinny, azonnal csatlakozik. Így a közösséged továbbra is az általa már ismert eszközöket használhatja.
A Matrix Conduit főbb funkciói
Kis erőforrásigény
Egyetlen Rust bináris beágyazott RocksDB tárolóval kényelmesen fut kis VPS csomagokon, ahol a Synapse küszködne.
Végpontok közötti titkosítás
A privát szobák és a közvetlen üzenetek alapértelmezetten titkosítottak, így az üzenetek tartalma csak a címzettek számára olvasható.
Matrix föderáció
Kapcsolódjon a felhasználókkal bármely más Matrix homeserveren világszerte a nyílt Matrix protokollon és föderációs hálózaton keresztül.
Nincs külső adatbázis
Minden adatot egy beágyazott RocksDB példányban tárol, ezáltal kiküszöbölve a PostgreSQL beállítás, hangolás és biztonsági mentés bonyolultságát.
Támogatott szabványos kliensek
Működik az Elementtel, a FluffyChattel, a Cinnyvel, a Nhekoval és minden más klienssel, amely beszéli a Matrix kliens-szerver API-t.
Regisztrációs token ellenőrzés
Feltételhez köti az új fiókok létrehozását egy megosztott titkos token használatával, így csak azok az emberek regisztrálhatnak a szerverén, akiket meghív.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Matrix Conduit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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