A Matrix Conduit egy egyszerű, gyors és megbízható Matrix otthoni szerver, amely Rust nyelven íródott.

A Synapse könnyűsúlyú alternatívájaként tervezték. Egyetlen bináris fájlként érkezik beágyazott RocksDB adatbázissal. Ezáltal nincs szükség PostgreSQL-re vagy más külső szolgáltatásokra, és drámaian csökken a saját csevegőszerver futtatásához szükséges erőforrásigény.

A Conduit saját üzemeltetése VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít az üzenetelőzmények, a média és a titkosítási kulcsok felett. Emellett továbbra is össze van kapcsolva a globális Matrix hálózattal.

A végpontok közötti titkosítás alapértelmezetten engedélyezett. Bármely szabványos Matrix kliens, mint például az Element, a FluffyChat vagy a Cinny, azonnal csatlakozik. Így a közösséged továbbra is az általa már ismert eszközöket használhatja.