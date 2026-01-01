A bolt.diy a bolt.new nyílt forráskódú elágazása, amely teljes körű AI-asszisztált fejlesztést biztosít a saját infrastruktúrájára.

Egy böngészőalapú szerkesztőt integrált futtatókörnyezettel kombinál. Így egyszerű nyelven írhatja le, mit szeretne építeni. Egy LLM generálja, futtatja és iterálja a teljes alkalmazásokat. Ez magában foglalja a frontendet, a backendet és a konfigurációt.

A felhőalapú AI kódolóeszközöktől eltérően a bolt.diy saját üzemeltetése biztosítja, hogy kódja, promptjai és API kulcsai a VPS-én maradjanak. Csatlakoztathatja a már használt LLM szolgáltatókat. Ilyenek például az OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, helyi Ollama modellek és még sok más. Így soha nem lesz egyetlen szolgáltatóhoz vagy előfizetési szinthez kötve.