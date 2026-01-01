Telepítse a bolt.diy-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI kódolási asszisztens, amellyel parancsokat adhatsz, futtathatsz és telepíthetsz teljes körű alkalmazásokat a böngésződből.
Válasszon VPS csomagot a bolt.diy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a bolt.diy
A bolt.diy a bolt.new nyílt forráskódú elágazása, amely teljes körű AI-asszisztált fejlesztést biztosít a saját infrastruktúrájára.
Egy böngészőalapú szerkesztőt integrált futtatókörnyezettel kombinál. Így egyszerű nyelven írhatja le, mit szeretne építeni. Egy LLM generálja, futtatja és iterálja a teljes alkalmazásokat. Ez magában foglalja a frontendet, a backendet és a konfigurációt.
A felhőalapú AI kódolóeszközöktől eltérően a bolt.diy saját üzemeltetése biztosítja, hogy kódja, promptjai és API kulcsai a VPS-én maradjanak. Csatlakoztathatja a már használt LLM szolgáltatókat. Ilyenek például az OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, helyi Ollama modellek és még sok más. Így soha nem lesz egyetlen szolgáltatóhoz vagy előfizetési szinthez kötve.
A bolt.diy főbb funkciói
Több szolgáltatós LLM támogatás
Csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropicot, Groqot, Google Geminit, Ollamát, OpenRoutert, xAI-t és 15+ további szolgáltatót egyetlen felületről.
Teljes körű kódgenerálás
Generáljon teljes alkalmazásokat működő frontenddel, backenddel és konfigurációs fájlokkal — nem csupán kódrészleteket.
Böngészőbeli végrehajtás
Futtassa és tekintse meg a generált kódot közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy elhagyná a felületet vagy beállítana egy helyi fejlesztői környezetet.
Hozza saját API kulcsait
Használja meglévő szolgáltatói hitelesítő adatait, így csak azért fizet, amit használ, platform felár vagy előfizetési szint nélkül.
Nyílt forráskódú és saját üzemeltetésű
Minden utasítás, generált kód és hitelesítő adat a VPS-eden marad — harmadik fél SaaS platformjával nem osztunk meg adatot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a bolt.diy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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