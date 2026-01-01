A Coai (Chat Nio) egy nyílt forráskódú AI aggregációs platform. Egyetlen hosztolt felületen keresztül több mint 20 nyelvi modell szolgáltatót egyesít. Ezek közé tartozik az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE és Alibaba Qwen. Túlmutat egy egyszerű chat UI-n azáltal, hogy előfizetési szinteket, felhasználónkénti tokenkvótákat, API kulcs kiadást és használati számlázást biztosít. Ez praktikussá teszi azon csapatok számára, amelyeknek ellenőrzött LLM hozzáférést kell biztosítaniuk több felhasználó számára. Mindezt anélkül tehetik meg, hogy felfednék a szolgáltatói kulcsokat.

A Coai saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít. Meghatározhatja, mely modellek érhetők el. Szabályozhatja az egyes felhasználói szintek fogyasztását, és láthatja a teljes API költségeket. Mindez felhasználónkénti díj fizetése nélkül történik egy menedzselt aggregációs szolgáltatásnak.