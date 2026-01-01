Telepítse a Coai-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI aggregációs platform, amely egyesíti az OpenAI, Claude, Gemini és több mint 20 szolgáltatót többfelhasználós kezeléssel és használati kvótákkal.
Válasszon VPS csomagot a Coai szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Coai
A Coai (Chat Nio) egy nyílt forráskódú AI aggregációs platform. Egyetlen hosztolt felületen keresztül több mint 20 nyelvi modell szolgáltatót egyesít. Ezek közé tartozik az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE és Alibaba Qwen. Túlmutat egy egyszerű chat UI-n azáltal, hogy előfizetési szinteket, felhasználónkénti tokenkvótákat, API kulcs kiadást és használati számlázást biztosít. Ez praktikussá teszi azon csapatok számára, amelyeknek ellenőrzött LLM hozzáférést kell biztosítaniuk több felhasználó számára. Mindezt anélkül tehetik meg, hogy felfednék a szolgáltatói kulcsokat.
A Coai saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít. Meghatározhatja, mely modellek érhetők el. Szabályozhatja az egyes felhasználói szintek fogyasztását, és láthatja a teljes API költségeket. Mindez felhasználónkénti díj fizetése nélkül történik egy menedzselt aggregációs szolgáltatásnak.
A Coai főbb funkciói
Több szolgáltató aggregációja
Csatlakoztassa az OpenAI-t, Claude-ot, Geminit, Azure-t, Baidu ERNIE-t, Alibaba Qwen-t és további 20+ szolgáltatót egyetlen platformon keresztül. A felhasználók egyetlen felületről válthatnak közöttük.
Felhasználói előfizetési szintek
Határozza meg a szabad és a fizetős előfizetési terveket szintenkénti token kvótákkal, amelyek szabályozzák, hogy az egyes felhasználói csoportok mennyit fogyaszthatnak az összes konfigurált szolgáltatón.
API kulcs kiadása
Adjon ki API kulcsokat a felhasználóinak, hogy programozottan hozzáférhessenek a konfigurált modellekhez — anélkül, hogy valaha is felfedné az upstream szolgáltatói hitelesítő adatait.
Használat és számlázás nyomon követése
Figyelje a felhasználónkénti tokenfogyasztást és a becsült költségeket valós időben, konfigurálható korlátokkal a váratlan költségtúllépések megelőzésére.
Modell piactér
A felhasználók felfedezhetik és kiválaszthatják az összes konfigurált szolgáltatót egy beépített modellválasztón keresztül, a függvényhívás és képgenerálás támogatásával, ahol elérhető.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Coai szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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