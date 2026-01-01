Az ezBookKeeping egy könnyű, nyílt forráskódú személyes pénzügyi alkalmazás, amelyet gyors, súrlódásmentes napi kiadáskövetésre terveztek. Egyetlen konténerként, SQLite tárolással épült, kényelmesen fut minimális hardveren – a Raspberry Pi-től egy kis VPS-ig – adatbázis-szerver nélkül.

A nehezebb kettős könyvelési eszközökkel ellentétben az ezBookKeeping arra összpontosít, amire a legtöbb egyénnek valójában szüksége van. Ez magában foglal egy tiszta, mobilközpontú felületet a tranzakciók gyors rögzítéséhez, a kategóriák szerinti kiadások vizualizálásához és a személyes költségvetések nyomon követéséhez. Az önálló üzemeltetés teljesen privátan tartja a tranzakciós előzményeket, anélkül, hogy bármely harmadik féltől származó pénzügyi alkalmazás valaha is látná a költési adatait.