Telepítse az ezBookKeepinget egyetlen kattintással.
Könnyű, saját üzemeltetésű személyes pénzügyi nyomkövető mobilra optimalizált felhasználói felülettel, diagramokkal és nyugta beolvasással.
Válasszon VPS csomagot a ezBookKeeping szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ezBookKeeping
Az ezBookKeeping egy könnyű, nyílt forráskódú személyes pénzügyi alkalmazás, amelyet gyors, súrlódásmentes napi kiadáskövetésre terveztek. Egyetlen konténerként, SQLite tárolással épült, kényelmesen fut minimális hardveren – a Raspberry Pi-től egy kis VPS-ig – adatbázis-szerver nélkül.
A nehezebb kettős könyvelési eszközökkel ellentétben az ezBookKeeping arra összpontosít, amire a legtöbb egyénnek valójában szüksége van. Ez magában foglal egy tiszta, mobilközpontú felületet a tranzakciók gyors rögzítéséhez, a kategóriák szerinti kiadások vizualizálásához és a személyes költségvetések nyomon követéséhez. Az önálló üzemeltetés teljesen privátan tartja a tranzakciós előzményeket, anélkül, hogy bármely harmadik féltől származó pénzügyi alkalmazás valaha is látná a költési adatait.
A ezBookKeeping főbb funkciói
Mobil-első PWA
Telepítse az ezBookKeepinget progresszív webalkalmazásként bármely telefonra a natívhoz hasonló költségnyilvántartáshoz, alkalmazásbolt letöltése nélkül.
Nyugta OCR szkennelés
Szkennelje be a papír alapú nyugtákat, hogy automatikusan kinyerje a tranzakciók összegeit és a kereskedőket, csökkentve a manuális adatbevitelt.
Többvalutás támogatás
Kövesse nyomon a költségeket több pénznemben, automatikus árfolyam-átváltással az utazási és nemzetközi kiadásokhoz.
Diagramok és statisztikák
Vizualizálja a költési trendeket kategória, számla és időszak szerint, beépített diagramokkal és összefoglaló statisztikákkal.
CSV és Alipay importálás
Tranzakciótörténet importálása CSV fájlokból és a főbb fizetési platformokról, beleértve az Alipayt és a WeChat Payt is.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ezBookKeeping szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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