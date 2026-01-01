A SilverBullet egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely Markdown köré épült, és személyes tudásmenedzsmentre tervezték. Teljesen a böngésződben fut, mint egy progresszív webalkalmazás, miközben minden adatot a saját szervereden tárol. Ez offline hozzáférést, élő lekérdezéseket biztosít a jegyzeteid között, és egy hatékony bővítőrendszert a bővíthetőséghez.

A SilverBullet saját üzemeltetése a VPS-eden azt jelenti, hogy a jegyzeteid mindig elérhetők bármilyen eszközről. Valós időben szinkronizálódnak, és privát módon tárolódnak, anélkül, hogy bármilyen felhő alapú jegyzetelő szolgáltatásra támaszkodnál.