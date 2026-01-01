Telepítse a SilverBulletet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, Markdown támogatással, élő lekérdezésekkel és bővítményrendszerrel rendelkező, böngészőben futó jegyzetelő alkalmazás.
Válasszon VPS csomagot a SilverBullet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SilverBullet
A SilverBullet egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely Markdown köré épült, és személyes tudásmenedzsmentre tervezték. Teljesen a böngésződben fut, mint egy progresszív webalkalmazás, miközben minden adatot a saját szervereden tárol. Ez offline hozzáférést, élő lekérdezéseket biztosít a jegyzeteid között, és egy hatékony bővítőrendszert a bővíthetőséghez.
A SilverBullet saját üzemeltetése a VPS-eden azt jelenti, hogy a jegyzeteid mindig elérhetők bármilyen eszközről. Valós időben szinkronizálódnak, és privát módon tárolódnak, anélkül, hogy bármilyen felhő alapú jegyzetelő szolgáltatásra támaszkodnál.
A SilverBullet főbb funkciói
Élő lekérdezések
Ágyazz be dinamikus lekérdezéseket a jegyzeteidbe, amelyek adatokat húznak le és jelenítenek meg a teljes tudásbázisodból valós időben.
Bővítmény ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást közösségi bővítményekkel feladatokhoz, naptárakhoz, Git szinkronizáláshoz, AI kiegészítéshez és egyebekhez.
Offline-első PWA
Offline is működik progresszív webalkalmazásként – a szerkesztések automatikusan szinkronizálódnak, amikor újra csatlakozik.
Markdown natív
Írjon szabványos Markdown formátumban, wiki-stílusú hivatkozásokkal, címkékkel és front matter metaadatokkal a strukturált jegyzeteléshez.
Parancspaletta
Billentyűzetvezérelt felület perjelparancsokkal és egy parancspalettával a gyors navigációhoz és műveletekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SilverBullet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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