Telepítse a Trailarrt egyetlen kattintással.
Automatikusan letölti és rendszerezi a film- és TV-előzeteseket a Radarr és Sonarr média könyvtáraihoz.
Válasszon VPS csomagot a Trailarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Trailarr
A Trailarr egy nyílt forráskódú kiegészítő az arr média stackhez. Ez a kiegészítő előzeteseket talál, tölt le és rendez a filmek és tévéműsorok mellé, amelyeket már a Radarr és a Sonarr kezel. Több Radarr, Sonarr és Plex példányhoz csatlakozik. Észleli, hogy létezik-e már előzetes. Az yt-dlp-t FFmpeg-gel használja a hiányzóak letöltéséhez az Ön által választott felbontásban és kodekkel.
A Trailarr saját üzemeltetése egy VPS-en folyamatosan futtatja az előzetesek munkafolyamatát anélkül, hogy lekötne egy otthoni szervert. A letöltött fájlok ugyanazokra a könyvtárútvonalakra kerülnek, amelyeket a médiaszervere már beolvas. Testreszabható elnevezési konvenciók, minőségi profilok és eseményelőzmények egyszerűvé teszik egy teljes előzetesgyűjtemény fenntartását. Ez a gyűjtemény kompatibilis a Plex, Jellyfin, Emby és Kodi rendszerekkel.
A Trailarr főbb funkciói
Radarr és Sonarr szinkronizálás
Több Radarr, Sonarr és Plex példányhoz csatlakozik, hogy kézi importálás nélkül fedezze fel az összes felügyelt filmet és tévéműsort.
Automatikus előzetes letöltések
yt-dlp és FFmpeg-et használ a háttérben az előzetesek letöltéséhez és újrakódolásához az Ön által preferált felbontásra, kodekre és hangbeállításokra.
Minőségi profilok
Határozzon meg profilonkénti felbontási, formátum- és szűrési szabályokat, hogy minden könyvtár olyan előzeteseket kapjon, amelyek megfelelnek a minőségi szabványainak.
Plex elnevezési konvenciók
Elmenti az előzeteseket a médiafájlok mellé Plex-stílusú nevekkel, így a Plex, Jellyfin, Emby és Kodi további konfiguráció nélkül felismeri őket.
Hardvergyorsítás
Az opcionális VAAPI és NVIDIA gyorsítás felgyorsítja az előzetesek átkódolását, és alacsonyan tartja a CPU kihasználtságot nagy könyvtárak esetén.
Eseményelőzmények és naplók
A beépített eseménykövetés és a részletes naplók pontosan megmutatják, hogy mely előzeteseket töltöttek le, hagytak ki vagy nem sikerültek, a könnyű hibaelhárítás érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trailarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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