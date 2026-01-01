A Trailarr egy nyílt forráskódú kiegészítő az arr média stackhez. Ez a kiegészítő előzeteseket talál, tölt le és rendez a filmek és tévéműsorok mellé, amelyeket már a Radarr és a Sonarr kezel. Több Radarr, Sonarr és Plex példányhoz csatlakozik. Észleli, hogy létezik-e már előzetes. Az yt-dlp-t FFmpeg-gel használja a hiányzóak letöltéséhez az Ön által választott felbontásban és kodekkel.

A Trailarr saját üzemeltetése egy VPS-en folyamatosan futtatja az előzetesek munkafolyamatát anélkül, hogy lekötne egy otthoni szervert. A letöltött fájlok ugyanazokra a könyvtárútvonalakra kerülnek, amelyeket a médiaszervere már beolvas. Testreszabható elnevezési konvenciók, minőségi profilok és eseményelőzmények egyszerűvé teszik egy teljes előzetesgyűjtemény fenntartását. Ez a gyűjtemény kompatibilis a Plex, Jellyfin, Emby és Kodi rendszerekkel.