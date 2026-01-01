Önállóan üzemeltetett receptkezelő étkezéstervezéssel, bevásárlólistákkal és szakácskönyv-rendszerezéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tandoor Recipes
A Tandoor Recipes egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú receptkezelő platform a főzőéleted rendszerezéséhez. Importálj recepteket bármely weboldalról, tervezz heti menüket, generálj bevásárlólistákat és ossz meg szakácskönyveket a családdal. Mindezt egy tiszta, bármilyen eszközről elérhető webes felületen keresztül teheted meg. A self-hosting közösség által fejlesztve az irányításod alá helyezi a receptgyűjteményedet hirdetések, előfizetések vagy adatgyűjtés nélkül.
A Tandoor saját VPS-en történő üzemeltetése privát és bárhonnan elérhetővé teszi az összes receptedet, étkezési tervedet és bevásárlólistádat. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Traefik HTTPS integrációt. Az első regisztráló felhasználó lesz az adminisztrátor – tiltsd le a nyilvános regisztrációkat a fiókod létrehozása után.
A Tandoor Recipes főbb funkciói
Recept importálás
Receptek importálása bármely weboldalról, az összetevők, utasítások és táplálkozási információk automatikus elemzésével.
Ételtervezés
Tervezze meg a heti étkezéseket egy fogd és vidd naptárral, és automatikusan generáljon bevásárlólistákat a megtervezett receptekből.
Bevásárlólisták
Hozzon létre és osszon meg bevásárlólistákat, amelyek több receptből származó összetevőket egyesítenek automatikus mennyiség-összevonással.
Szakácskönyv szervezés
Rendezd a recepteket szakácskönyvekbe, címkézd fel kulcsszavakkal, és keress azonnal a teljes gyűjteményedben.
Többfelhasználós megosztás
Ossza meg a recepttereket a családtagokkal, mindegyikük saját étkezési tervekkel és bevásárlólistákkal.
Tápanyagkövetés
Kövesse nyomon a kalóriákat és makrókat receptenként, importált receptekből származó táplálkozási adatokkal vagy manuális bevitellel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tandoor Recipes szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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