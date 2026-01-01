A Tandoor Recipes egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú receptkezelő platform a főzőéleted rendszerezéséhez. Importálj recepteket bármely weboldalról, tervezz heti menüket, generálj bevásárlólistákat és ossz meg szakácskönyveket a családdal. Mindezt egy tiszta, bármilyen eszközről elérhető webes felületen keresztül teheted meg. A self-hosting közösség által fejlesztve az irányításod alá helyezi a receptgyűjteményedet hirdetések, előfizetések vagy adatgyűjtés nélkül.

A Tandoor saját VPS-en történő üzemeltetése privát és bárhonnan elérhetővé teszi az összes receptedet, étkezési tervedet és bevásárlólistádat. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Traefik HTTPS integrációt. Az első regisztráló felhasználó lesz az adminisztrátor – tiltsd le a nyilvános regisztrációkat a fiókod létrehozása után.