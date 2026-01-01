Telepítse a Relaticle-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú CRM natív AI ügynöktámogatással, 30 MCP eszközzel és REST API-val az ügyfélmunkafolyamatok automatizálásához.
Válasszon VPS csomagot a Relaticle szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Relaticle
A Relaticle egy saját üzemeltetésű CRM platform, amelynek alapja a natív AI ügynök támogatás. Ez kezeli a kapcsolatokat, cégeket és értékesítési folyamatokat egy modern, Filament-alapú felületen keresztül, miközben 30 Model Context Protocol eszközt tesz elérhetővé, amelyek lehetővé teszik az AI ügynökök számára, hogy közvetlenül olvassák és írják a CRM adatokat – anélkül, hogy a felhasználói felületet kaparnák, vagy törékeny integrációkra támaszkodnának.
A hagyományos CRM-ekkel ellentétben, amelyek utólag adnak hozzá AI-t, a Relaticle a kezdetektől fogva úgy lett tervezve, hogy ugyanazon adatmodellen keresztül emberi és AI ügynökök is működtethessék. Egy REST API teljes programozott hozzáférést biztosít, és egy Laravel Horizon háttérfolyamat kezeli az importálásokat, értesítéseket és az ütemezett automatizálást. Minden adat egy PostgreSQL adatbázisban marad a saját infrastruktúráján.
A Relaticle főbb funkciói
Natív AI ügynök támogatás
A 30 beépített Model Context Protocol eszköz révén az AI ügynökök egyedi integrációk nélkül hozhatnak létre kapcsolatokat, frissíthetnek folyamatokat és lekérdezhetnek CRM adatokat.
Címtár és folyamatok
Kezelje a kapcsolatokat, vállalatokat, ügyleteket és értékesítési folyamatokat egy strukturált CRM-ben, megbízható ügyfélkapcsolati nyilvántartást igénylő csapatoknak.
Teljes REST API
A teljes REST API minden CRM objektumot hozzáférhetővé tesz automatizálási szkriptek, harmadik féltől származó integrációk és egyedi jelentések számára, anélkül, hogy hozzáférne a webes felülethez.
Háttérfeladat-feldolgozás
A Laravel Horizon feldolgozza a sorba állított feladatokat importálásokhoz, értesítésekhez és ütemezett feladatokhoz anélkül, hogy blokkolná a webes felületet nagy terhelésű műveletek során.
OAuth Közösségi Bejelentkezés
A csapattagok GitHub vagy Google fiókokkal jelentkeznek be, megszüntetve a külön hitelesítő adatkészlet kezelésének szükségességét a CRM-hez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Relaticle szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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