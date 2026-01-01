Akár 69% kedvezmény a Relaticle szolgáltatásra

Telepítse a Relaticle-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú CRM natív AI ügynöktámogatással, 30 MCP eszközzel és REST API-val az ügyfélmunkafolyamatok automatizálásához.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Relaticle-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Relaticle szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Relaticle

A Relaticle egy saját üzemeltetésű CRM platform, amelynek alapja a natív AI ügynök támogatás. Ez kezeli a kapcsolatokat, cégeket és értékesítési folyamatokat egy modern, Filament-alapú felületen keresztül, miközben 30 Model Context Protocol eszközt tesz elérhetővé, amelyek lehetővé teszik az AI ügynökök számára, hogy közvetlenül olvassák és írják a CRM adatokat – anélkül, hogy a felhasználói felületet kaparnák, vagy törékeny integrációkra támaszkodnának.

A hagyományos CRM-ekkel ellentétben, amelyek utólag adnak hozzá AI-t, a Relaticle a kezdetektől fogva úgy lett tervezve, hogy ugyanazon adatmodellen keresztül emberi és AI ügynökök is működtethessék. Egy REST API teljes programozott hozzáférést biztosít, és egy Laravel Horizon háttérfolyamat kezeli az importálásokat, értesítéseket és az ütemezett automatizálást. Minden adat egy PostgreSQL adatbázisban marad a saját infrastruktúráján.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Relaticle főbb funkciói

Natív AI ügynök támogatás

A 30 beépített Model Context Protocol eszköz révén az AI ügynökök egyedi integrációk nélkül hozhatnak létre kapcsolatokat, frissíthetnek folyamatokat és lekérdezhetnek CRM adatokat.

Címtár és folyamatok

Kezelje a kapcsolatokat, vállalatokat, ügyleteket és értékesítési folyamatokat egy strukturált CRM-ben, megbízható ügyfélkapcsolati nyilvántartást igénylő csapatoknak.

Teljes REST API

A teljes REST API minden CRM objektumot hozzáférhetővé tesz automatizálási szkriptek, harmadik féltől származó integrációk és egyedi jelentések számára, anélkül, hogy hozzáférne a webes felülethez.

Háttérfeladat-feldolgozás

A Laravel Horizon feldolgozza a sorba állított feladatokat importálásokhoz, értesítésekhez és ütemezett feladatokhoz anélkül, hogy blokkolná a webes felületet nagy terhelésű műveletek során.

OAuth Közösségi Bejelentkezés

A csapattagok GitHub vagy Google fiókokkal jelentkeznek be, megszüntetve a külön hitelesítő adatkészlet kezelésének szükségességét a CRM-hez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Relaticle szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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