A Relaticle egy saját üzemeltetésű CRM platform, amelynek alapja a natív AI ügynök támogatás. Ez kezeli a kapcsolatokat, cégeket és értékesítési folyamatokat egy modern, Filament-alapú felületen keresztül, miközben 30 Model Context Protocol eszközt tesz elérhetővé, amelyek lehetővé teszik az AI ügynökök számára, hogy közvetlenül olvassák és írják a CRM adatokat – anélkül, hogy a felhasználói felületet kaparnák, vagy törékeny integrációkra támaszkodnának.

A hagyományos CRM-ekkel ellentétben, amelyek utólag adnak hozzá AI-t, a Relaticle a kezdetektől fogva úgy lett tervezve, hogy ugyanazon adatmodellen keresztül emberi és AI ügynökök is működtethessék. Egy REST API teljes programozott hozzáférést biztosít, és egy Laravel Horizon háttérfolyamat kezeli az importálásokat, értesítéseket és az ütemezett automatizálást. Minden adat egy PostgreSQL adatbázisban marad a saját infrastruktúráján.