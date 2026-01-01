Telepítse az Invio-t egyetlen kattintással.
Minimalista saját üzemeltetésű számlázó rendszer szabadúszók és kis csapatok számára, előfizetési díjak nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Invio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Invio
Az Invio egy gyors, célzott számlázó alkalmazás, szabadúszók és kis csapatok számára. Professzionális számlázást biztosít, a teljes CRM platformok bonyolultsága nélkül.
Lefedi az alapvető számlázási munkafolyamatot: termékkatalógus-kezelést, számlakészítést és jelszó nélküli biztonságos linkeket az ügyfélhozzáféréshez. Mindezt egy tiszta, könnyű felületen teszi, amely szerény hardveren is azonnal betöltődik.
Az Invio saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy pénzügyi adatai soha nem érintkeznek harmadik fél szerverével. Nincsenek számlánkénti díjak és előfizetési költségek.
A számlaelőzmények, termékkatalógusok és ügyfélnyilvántartások egy beágyazott SQLite adatbázisban tárolódnak a saját infrastruktúráján. Ezáltal teljes tulajdonjogot biztosít üzleti nyilvántartásai felett.
A Invio főbb funkciói
Termékkatalógus
Tartson nyilván egy szolgáltatás- és termékkatalógust kategóriákkal, így másodpercek alatt hozzáadhatja a tételeket az új számlákhoz, automatikusan kitöltött árakkal és leírásokkal.
Jelszómentes ügyfél linkek
Ossza meg a számlákat biztonságos linkeken keresztül, amelyeket az ügyfelek fiók létrehozása nélkül megnyithatnak, ezzel eltávolítva az akadályokat a fizetés felülvizsgálati folyamatából.
Többnyelvű támogatás
Teljes felületfordítások angol, német, holland és portugál nyelven lehetővé teszik a nemzetközi ügyfelek számlázását az előnyben részesített nyelvükön.
Nincs előfizetési díj
Az önálló tárhelyszolgáltatás megszünteti az ismétlődő SaaS költségeket — csak a már használt VPS erőforrásokért fizet, számlánkénti vagy felhasználónkénti díjszabás nélkül.
Könnyűsúlyú építészet
Az SQLite-alapú tárhely, külön adatbázis-szolgáltatás nélkül, egyszerűvé teszi a telepítést és minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást belépő szintű VPS csomagokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Invio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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