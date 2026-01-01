Az Invio egy gyors, célzott számlázó alkalmazás, szabadúszók és kis csapatok számára. Professzionális számlázást biztosít, a teljes CRM platformok bonyolultsága nélkül.

Lefedi az alapvető számlázási munkafolyamatot: termékkatalógus-kezelést, számlakészítést és jelszó nélküli biztonságos linkeket az ügyfélhozzáféréshez. Mindezt egy tiszta, könnyű felületen teszi, amely szerény hardveren is azonnal betöltődik.

Az Invio saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy pénzügyi adatai soha nem érintkeznek harmadik fél szerverével. Nincsenek számlánkénti díjak és előfizetési költségek.

A számlaelőzmények, termékkatalógusok és ügyfélnyilvántartások egy beágyazott SQLite adatbázisban tárolódnak a saját infrastruktúráján. Ezáltal teljes tulajdonjogot biztosít üzleti nyilvántartásai felett.