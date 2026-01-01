Telepítse a Chatpad AI-t egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú ChatGPT felület, amely minden beszélgetést helyben tárol nyomon követés és adatgyűjtés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Chatpad AI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Chatpad AI
A Chatpad AI egy tiszta, nyílt forráskódú webes felület az OpenAI GPT modelljeihez. Minden beszélgetést és API kulcsot a böngésző helyi tárhelyén tárol, nem pedig külső szervereken. Nincs nyomkövetés, nincsenek sütik és nincs szerveroldali naplózás. A kéréseid és válaszaid közvetlenül a böngésződből az OpenAI API-hoz mennek, és sehova máshova.
A Chatpad AI saját üzemeltetése megosztott, mindig elérhető ChatGPT felületet biztosít a csapatoknak a vállalati infrastruktúrán. Ez központosítja az API használat számlázását. Emellett megbízható hozzáférést nyújt, függetlenül az OpenAI fogyasztói szolgáltatásának elérhetőségétől vagy a szabályzatváltozásoktól.
A Chatpad AI főbb funkciói
Helyi adattárolás
Minden beszélgetés és API kulcs a böngészője helyi tárhelyén található, így egyetlen harmadik fél szolgáltatás sem látja soha a promptjait vagy válaszait.
Nincs szükség fiókra
Adja meg OpenAI API kulcsát a beállításokban, és azonnal kezdjen el csevegni — regisztráció, előfizetések és a munkafolyamatot megszakító használati figyelmeztetések nélkül.
Beszélgetés exportálása
Beszélgetések exportálása és importálása fájlként, így biztonsági másolatot készíthet fontos csevegéseiről, vagy folytathatja azokat eszközváltás után.
Tiszta, fókuszált felület
A zavaró tényezőktől mentes kialakítás eltávolítja a prémium kiegészítő ajánlatokat és a funkciókorlátozásokat, a figyelmet teljes mértékben a beszélgetésre összpontosítva.
Többmodelles támogatás
Váltson a GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo és más OpenAI modellek között ugyanazon felületről, eszközváltás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Chatpad AI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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