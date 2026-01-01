A Chatpad AI egy tiszta, nyílt forráskódú webes felület az OpenAI GPT modelljeihez. Minden beszélgetést és API kulcsot a böngésző helyi tárhelyén tárol, nem pedig külső szervereken. Nincs nyomkövetés, nincsenek sütik és nincs szerveroldali naplózás. A kéréseid és válaszaid közvetlenül a böngésződből az OpenAI API-hoz mennek, és sehova máshova.

A Chatpad AI saját üzemeltetése megosztott, mindig elérhető ChatGPT felületet biztosít a csapatoknak a vállalati infrastruktúrán. Ez központosítja az API használat számlázását. Emellett megbízható hozzáférést nyújt, függetlenül az OpenAI fogyasztói szolgáltatásának elérhetőségétől vagy a szabályzatváltozásoktól.