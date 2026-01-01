Telepítse az EmailEngine-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű e-mail API, amely összeköti az IMAP és SMTP fiókokat és egységes REST interfészként teszi őket elérhetővé.
Válasszon VPS csomagot a EmailEngine szolgáltatáshoz
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Erre jó a EmailEngine
Az EmailEngine egy saját üzemeltetésű szolgáltatás, amely IMAP és SMTP postafiókokhoz csatlakozik (például Gmail, Outlook és bármely szabványos szolgáltató). Egyetlen REST API-n keresztül teszi elérhetővé az összes e-mail műveletet. Ahelyett, hogy a fejlesztők közvetlenül IMAP-et használó alkalmazáskódot írnának, e-mail fiókokat regisztrálnak az EmailEngine-nél. Ezután tiszta HTTP végpontokon keresztül küldhetnek, fogadhatnak, kereshetnek és szinkronizálhatnak e-maileket.
Az EmailEngine saját VPS-en történő üzemeltetése az e-mail fiók hitelesítő adatait és az üzenetadatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Az EmailEngine kezeli az újracsatlakozást, a hitelesítő adatok titkosítását és a webhook kézbesítést. Így az alkalmazáskód az üzleti logikára összpontosíthat az e-mail protokoll kezelése helyett. Egy 14 napos próbaidőszak tartozik hozzá; a folyamatos éles használathoz licenc szükséges.
A EmailEngine főbb funkciói
Egységesített e-mail REST API
Hozzáférés az összes IMAP és SMTP művelethez (küldés, fogadás, keresés, szinkronizálás) egyetlen HTTP végponton keresztül, az e-mail szolgáltatótól függetlenül.
Többfiókos kezelés
Regisztráljon több e-mail fiókot bármely szolgáltatótól, és kezelje az összes postaládát egy egységes API-n keresztül, szolgáltatónkénti integrációs munka nélkül.
Webhook esemény kézbesítés
Valós idejű HTTP értesítéseket kaphat, amikor új e-mailek érkeznek, üzeneteket olvasnak, vagy a postaláda állapota megváltozik, lekérdezés nélkül.
Hitelesítő adatok titkosítása
A telepítéskor konfigurált fő titkos kulccsal titkosítjuk az összes tárolt e-mail fiók jelszavát és az OAuth tokeneket.
SMTP beküldési proxy
E-mailek küldése regisztrált fiókok nevében egy beépített SMTP proxy-n keresztül, anélkül, hogy felfedné a nyers hitelesítő adatokat a küldő szolgáltatásoknak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EmailEngine szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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