Az EmailEngine egy saját üzemeltetésű szolgáltatás, amely IMAP és SMTP postafiókokhoz csatlakozik (például Gmail, Outlook és bármely szabványos szolgáltató). Egyetlen REST API-n keresztül teszi elérhetővé az összes e-mail műveletet. Ahelyett, hogy a fejlesztők közvetlenül IMAP-et használó alkalmazáskódot írnának, e-mail fiókokat regisztrálnak az EmailEngine-nél. Ezután tiszta HTTP végpontokon keresztül küldhetnek, fogadhatnak, kereshetnek és szinkronizálhatnak e-maileket.

Az EmailEngine saját VPS-en történő üzemeltetése az e-mail fiók hitelesítő adatait és az üzenetadatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Az EmailEngine kezeli az újracsatlakozást, a hitelesítő adatok titkosítását és a webhook kézbesítést. Így az alkalmazáskód az üzleti logikára összpontosíthat az e-mail protokoll kezelése helyett. Egy 14 napos próbaidőszak tartozik hozzá; a folyamatos éles használathoz licenc szükséges.