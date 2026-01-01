Az M3DB egy nyílt forráskódú, elosztott idősoros adatbázis. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki, hogy másodpercenként több milliárd metrikát töltsön be, tároljon és kérdezzen le több ezer hoszton keresztül. Egy beágyazott, etcd-alapú koordinátort párosít egy nagy tömörítésű TSDB motorral, amelyet kifejezetten monitorozási feladatokra terveztek. Emellett egy Prometheus-kompatibilis távoli olvasási és írási API-t, valamint PromQL lekérdezéseket tesz elérhetővé az m3coordinatoron keresztül a 7201-es porton.

Az M3DB saját VPS-en történő üzemeltetése hosszú távú, költséghatékony megőrzést biztosít a Prometheus és Graphite metrikák számára. Emellett teljes ellenőrzést nyújt a névterek és a replikáció felett. Egyetlen bináris fájlt is kap, amely egyetlen csomópontról globális, többzónás klaszterré skálázható, ahogy az adatok növekednek.