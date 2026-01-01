Telepítse az M3DB-t egy kattintásos telepítéssel.
Elosztott idősoros adatbázis és Prometheus távoli tárolási háttérrendszer, amelyet az Uber fejlesztett bolygóméretű metrikákhoz.
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Erre jó a M3DB
Az M3DB egy nyílt forráskódú, elosztott idősoros adatbázis. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki, hogy másodpercenként több milliárd metrikát töltsön be, tároljon és kérdezzen le több ezer hoszton keresztül. Egy beágyazott, etcd-alapú koordinátort párosít egy nagy tömörítésű TSDB motorral, amelyet kifejezetten monitorozási feladatokra terveztek. Emellett egy Prometheus-kompatibilis távoli olvasási és írási API-t, valamint PromQL lekérdezéseket tesz elérhetővé az m3coordinatoron keresztül a 7201-es porton.
Az M3DB saját VPS-en történő üzemeltetése hosszú távú, költséghatékony megőrzést biztosít a Prometheus és Graphite metrikák számára. Emellett teljes ellenőrzést nyújt a névterek és a replikáció felett. Egyetlen bináris fájlt is kap, amely egyetlen csomópontról globális, többzónás klaszterré skálázható, ahogy az adatok növekednek.
A M3DB főbb funkciói
Prometheus távoli tárolás
Használja az M3DB-t beépülő, hosszú távú háttértárként a Prometheus számára, távoli olvasás és távoli írás segítségével, évekig megőrizve a metrikákat mintavételezés nélkül.
PromQL lekérdezés motor
Lekérdezheti a tárolt metrikákat natív PromQL-lel az m3coordinatoron keresztül, így az M3DB kompatibilis lesz a Grafana-val és a meglévő Prometheus irányítópultokkal.
Nagy tömörítésű TSDB
Egy célzottan épített oszlopos tárolómotor Gorilla-stílusú tömörítéssel alacsonyan tartja a lemezhasználatot, még több millió aktív idősor esetén is.
Konfigurálható névterek
Több névtér definiálása független megőrzéssel, blokkméretekkel és felbontással a gyors lekérdezések és a hosszú távú tárolási költségek közötti egyensúly megteremtéséhez.
Beágyazott etcd
Az egycsomópontos kép beépített etcd-vel érkezik a fürt topológiájához és elhelyezéséhez, megszüntetve a külső koordinációs szolgáltatás szükségességét.
Graphite betöltés
A beépített Graphite Carbon bevitel lehetővé teszi a csapatoknak, hogy egyesítsék a Graphite és Prometheus metrikákat egy tárolási rétegbe egy egységes lekérdezési API-val.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a M3DB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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