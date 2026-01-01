Akár 69% kedvezmény a M3DB szolgáltatásra

Telepítse az M3DB-t egy kattintásos telepítéssel.

Elosztott idősoros adatbázis és Prometheus távoli tárolási háttérrendszer, amelyet az Uber fejlesztett bolygóméretű metrikákhoz.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az M3DB-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a M3DB szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a M3DB

Az M3DB egy nyílt forráskódú, elosztott idősoros adatbázis. Eredetileg az Ubernél fejlesztették ki, hogy másodpercenként több milliárd metrikát töltsön be, tároljon és kérdezzen le több ezer hoszton keresztül. Egy beágyazott, etcd-alapú koordinátort párosít egy nagy tömörítésű TSDB motorral, amelyet kifejezetten monitorozási feladatokra terveztek. Emellett egy Prometheus-kompatibilis távoli olvasási és írási API-t, valamint PromQL lekérdezéseket tesz elérhetővé az m3coordinatoron keresztül a 7201-es porton.

Az M3DB saját VPS-en történő üzemeltetése hosszú távú, költséghatékony megőrzést biztosít a Prometheus és Graphite metrikák számára. Emellett teljes ellenőrzést nyújt a névterek és a replikáció felett. Egyetlen bináris fájlt is kap, amely egyetlen csomópontról globális, többzónás klaszterré skálázható, ahogy az adatok növekednek.

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Erre jó a {name}

A M3DB főbb funkciói

Prometheus távoli tárolás

Használja az M3DB-t beépülő, hosszú távú háttértárként a Prometheus számára, távoli olvasás és távoli írás segítségével, évekig megőrizve a metrikákat mintavételezés nélkül.

PromQL lekérdezés motor

Lekérdezheti a tárolt metrikákat natív PromQL-lel az m3coordinatoron keresztül, így az M3DB kompatibilis lesz a Grafana-val és a meglévő Prometheus irányítópultokkal.

Nagy tömörítésű TSDB

Egy célzottan épített oszlopos tárolómotor Gorilla-stílusú tömörítéssel alacsonyan tartja a lemezhasználatot, még több millió aktív idősor esetén is.

Konfigurálható névterek

Több névtér definiálása független megőrzéssel, blokkméretekkel és felbontással a gyors lekérdezések és a hosszú távú tárolási költségek közötti egyensúly megteremtéséhez.

Beágyazott etcd

Az egycsomópontos kép beépített etcd-vel érkezik a fürt topológiájához és elhelyezéséhez, megszüntetve a külső koordinációs szolgáltatás szükségességét.

Graphite betöltés

A beépített Graphite Carbon bevitel lehetővé teszi a csapatoknak, hogy egyesítsék a Graphite és Prometheus metrikákat egy tárolási rétegbe egy egységes lekérdezési API-val.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a M3DB szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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