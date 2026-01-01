Az Open Monograph Press (OMP) egy ingyenes, nyílt forráskódú kiadói platform. Ezt a Public Knowledge Project fejlesztette ki egyetemi kiadók, tudományos társaságok és független akadémiai kiadók számára. Kezeli a könyvek teljes szerkesztési munkafolyamatát — a beküldéstől és belső felülvizsgálattól a korrektúrán, gyártáson és online katalógus-közzétételen át — egyetlen integrált eszközben.

Az OMP saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzése alatt tartja a kéziratokat, a bírálók adatait, a szerződéseket és az olvasói analitikát. Így ezek nem egy harmadik fél kiadói szolgáltatásán vannak. Ez a sablon egy MariaDB adatbázist tartalmaz a megbízható metaadat-tároláshoz. A forgalmat az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztül irányítja. Így a kiadója HTTPS-en keresztül elérhetővé válik, amint a telepítés befejeződik.