Telepítse az Open Monograph Press-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú platform tudományos könyvek, monográfiák és szerkesztett kötetek szerkesztési munkafolyamatának kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Open Monograph Press szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Monograph Press
Az Open Monograph Press (OMP) egy ingyenes, nyílt forráskódú kiadói platform. Ezt a Public Knowledge Project fejlesztette ki egyetemi kiadók, tudományos társaságok és független akadémiai kiadók számára. Kezeli a könyvek teljes szerkesztési munkafolyamatát — a beküldéstől és belső felülvizsgálattól a korrektúrán, gyártáson és online katalógus-közzétételen át — egyetlen integrált eszközben.
Az OMP saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzése alatt tartja a kéziratokat, a bírálók adatait, a szerződéseket és az olvasói analitikát. Így ezek nem egy harmadik fél kiadói szolgáltatásán vannak. Ez a sablon egy MariaDB adatbázist tartalmaz a megbízható metaadat-tároláshoz. A forgalmat az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztül irányítja. Így a kiadója HTTPS-en keresztül elérhetővé válik, amint a telepítés befejeződik.
A Open Monograph Press főbb funkciói
Szerkesztői munkafolyamat
Minden beküldést vigyen át a beküldésen, belső felülvizsgálaton, külső felülvizsgálaton, szövegszerkesztésen és gyártási szakaszokon, szerepkör alapú feladatkiosztással.
Sorozatok és katalógusok
Rendezze a címeket könyvsorozatokba, kategóriákba és egy nyilvános katalógusba, hogy az olvasók böngészhessék kiadóját téma, szerző vagy sorozat szerint.
Több formátum könyvenként
Adja el vagy terjessze az egyes monográfiákat több formátumban — PDF, EPUB, HTML, keménykötésű, puhakötésű — egyetlen katalógusbejegyzésből, gazdag metaadatokkal.
ONIX és DOI metaadatok
Generáljon ONIX rekordokat és regisztráljon DOI-kat, hogy monográfiái felfedezhetők legyenek könyvtári katalógusokban, keresőmotorokban és tudományos indexekben.
Többnyelvű sajtó
Működtessen egy kiadványt több nyelven, honosított felülettel, metaadat mezőkkel és olvasói felületekkel egy telepítésből.
Nyílt forráskódú és saját üzemeltetésű
A Public Knowledge Project által épített és karbantartott OMP teljesen nyílt forráskódú, címenkénti díjak és szállítóhoz kötöttség nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Monograph Press szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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