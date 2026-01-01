A Passbolt egy nyílt forráskódú jelszókezelő, olyan csapatok számára készült, amelyeknek biztonságosan kell tárolniuk, megosztaniuk és ellenőrizniük a hitelesítő adatokat. Minden jelszó végpontok közötti titkosítással van ellátva OpenPGP használatával, mielőtt elhagyná a böngészőt — a szerver soha nem látja a titkosítatlan titkait. Az általános célú tárolóktól eltérően a Passbolt az együttműködésre készült. Megoszthat egyedi jelszavakat vagy teljes mappákat kollégáival anélkül, hogy felfedné az alapul szolgáló kulcsot.

A Passbolt saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a hitelesítő adatok adatbázisa soha nem érintkezik harmadik fél szerverével. Ön irányítja a titkosítási kulcsokat, a hozzáférési naplókat és az adatmegőrzési szabályzatot. Ez kritikus követelmény az olyan megfelelőségi kötelezettségekkel rendelkező csapatok számára, mint a SOC 2, az ISO 27001 vagy a GDPR.