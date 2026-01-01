Telepítse a Passbolt-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú csapat jelszókezelő, amely együttműködésre készült, végpontok közötti titkosítással és saját üzemeltetésű adatvédelemmel.
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Erre jó a Passbolt
A Passbolt egy nyílt forráskódú jelszókezelő, olyan csapatok számára készült, amelyeknek biztonságosan kell tárolniuk, megosztaniuk és ellenőrizniük a hitelesítő adatokat. Minden jelszó végpontok közötti titkosítással van ellátva OpenPGP használatával, mielőtt elhagyná a böngészőt — a szerver soha nem látja a titkosítatlan titkait. Az általános célú tárolóktól eltérően a Passbolt az együttműködésre készült. Megoszthat egyedi jelszavakat vagy teljes mappákat kollégáival anélkül, hogy felfedné az alapul szolgáló kulcsot.
A Passbolt saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a hitelesítő adatok adatbázisa soha nem érintkezik harmadik fél szerverével. Ön irányítja a titkosítási kulcsokat, a hozzáférési naplókat és az adatmegőrzési szabályzatot. Ez kritikus követelmény az olyan megfelelőségi kötelezettségekkel rendelkező csapatok számára, mint a SOC 2, az ISO 27001 vagy a GDPR.
A Passbolt főbb funkciói
Végpontok közötti titkosítás
A böngésző OpenPGP-vel titkosítja az összes jelszót, mielőtt elküldené a szerverre, így a gazdagép soha nem fér hozzá a titkosítatlan adatokhoz.
Részletes megosztás
Osszon meg egyedi jelszavakat vagy mappákat meghatározott felhasználókkal vagy csoportokkal, engedélyenkénti olvasási vagy írási hozzáférés-vezérléssel.
Teljes ellenőrzési nyomvonal
A rendszer minden hozzáférést, megosztást, másolást és frissítést időbélyegzővel és felhasználói azonosítóval naplóz, így a biztonsági csapatok teljes hitelesítőadat-tevékenységi előzményt kapnak.
Böngésző bővítmény
A Chrome és Firefox hivatalos bővítményei automatikusan kitöltik a hitelesítő adatokat a megfelelő webhelyeken, közvetlenül a tárolóból, anélkül, hogy a jelszavakat a vágólapra tennék.
REST API és CLI
Egy teljes REST API és hivatalos CLI eszköz lehetővé teszi a DevOps csapatoknak, hogy integrálják a Passboltot kiépítési szkriptekbe, CI/CD pipeline-okba és titokforgatási munkafolyamatokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Passbolt szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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