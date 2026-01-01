Telepítse a SkySendet egykattintásos telepítéssel.
Végpontok közötti titkosított, saját üzemeltetésű fájl- és jegyzetmegosztás nulltudású szerverarchitektúrával.
Válasszon VPS csomagot a SkySend szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SkySend
A SkySend egy minimalista, saját szerveren üzemeltethető szolgáltatás fájlok és jegyzetek megosztására végpontok közötti titkosítással. A fájlok és jegyzetek teljes mértékben a böngészőben titkosítódnak AES-256-GCM használatával, mielőtt elérnék a szervert. Így a szerver csak titkosított adatblokkokat tárol, és soha nem fér hozzá a visszafejtő kulcshoz. Nincsenek fiókok, telemetria és analitika.
A SkySend saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja a megosztott tartalmat, miközben megőrzi a nulla tudású titkosítás adatvédelmi garanciáit. A Mozilla Send és a PrivateBin ihlette, modern biztonsági megoldásokat – például HKDF-SHA256 kulcslevezetést és Argon2id jelszóvédelmet – alkalmazva gyors és biztonságos alternatívát kínál a kereskedelmi fájlmegosztó szolgáltatásokkal szemben.
A SkySend főbb funkciói
Zéró tudású titkosítás
Az AES-256-GCM streaming titkosítás teljes egészében a böngészőben történik, a dekódoló kulcs kizárólag az URL-töredékben található, és soha nem éri el a szervert.
Nincs szükség fiókokra
Fájlok feltöltése vagy jegyzetek azonnali megosztása regisztráció, telemetria vagy követés nélkül — a megosztási linkek bármely címzett számára működnek, regisztráció nélkül.
Titkosított jegyzetek
Megoszthat szövegrészleteket, jelszavakat, szintaxiskiemeléssel ellátott kódot, Markdown-t vagy SSH kulcsokat opcionális olvasás utáni megsemmisítéssel és konfigurálható megtekintési korlátokkal.
Jelszóvédelem
Opcionális Argon2id jelszóvédelem memóriaigényes, GPU-rezisztens kulcslevezetéssel, a megosztott tartalmak elleni nyers erővel végrehajtott támadások kivédésére.
S3-kompatibilis tárhely
Opcionális háttértámogatás Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner és Wasabi számára, előre aláírt URL-ekkel a közvetlen letöltésekhez, lejárati idő és korlátok érvényesítésével.
Konfigurálható lejárat
Letöltési korlátok és lejárati idők beállítása feltöltésenként, lejárt bejegyzések automatikus törlésével és egy beépített irányítópulttal az aktív megosztások nyomon követéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SkySend szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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