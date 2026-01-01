A SkySend egy minimalista, saját szerveren üzemeltethető szolgáltatás fájlok és jegyzetek megosztására végpontok közötti titkosítással. A fájlok és jegyzetek teljes mértékben a böngészőben titkosítódnak AES-256-GCM használatával, mielőtt elérnék a szervert. Így a szerver csak titkosított adatblokkokat tárol, és soha nem fér hozzá a visszafejtő kulcshoz. Nincsenek fiókok, telemetria és analitika.

A SkySend saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja a megosztott tartalmat, miközben megőrzi a nulla tudású titkosítás adatvédelmi garanciáit. A Mozilla Send és a PrivateBin ihlette, modern biztonsági megoldásokat – például HKDF-SHA256 kulcslevezetést és Argon2id jelszóvédelmet – alkalmazva gyors és biztonságos alternatívát kínál a kereskedelmi fájlmegosztó szolgáltatásokkal szemben.