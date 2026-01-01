Akár 69% kedvezmény a Jump szolgáltatásra

Telepítse a Jumpot egyetlen kattintással.

Egy saját üzemeltetésű kezdőlap és valós idejű állapotoldal, amely azonnali hozzáférést biztosít az összes kedvenc webhelyéhez egyetlen, stílusos irányítópultról.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Jumpot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Jump szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Jump

A Jump egy könnyűsúlyú, saját tárhelyen üzemeltetett kezdőlap és valós idejű állapotfigyelő. Arra tervezték, hogy minden fontos linkjét egy helyen rendszerezze.

PHP-vel készült, és egyetlen Docker konténerként fut. Gyorsan betöltődik, biztonságos marad. Nincs szüksége adatbázisra vagy külső függőségekre a működéshez. A webhelyek manuálisan definiálhatók egy JSON fájlon keresztül, automatikusan felfedezhetők futó Docker konténerekből, vagy a kettő kombinációjával.

A Jump támogatja az egyedi háttérképeket és az Unsplash integrációt. Továbbá többnyelvű megjelenítést és címkealapú webhelykategorizálást is kínál. Billentyűzetvezérelt keresést biztosít konfigurálható keresőmotorokkal. Opcionális Open Weather Map integrációval rendelkezik a helyi idő és időjárás megjelenítéséhez. Tiszta, reszponzív kialakítása alkalmazkodik az asztali és mobil eszközökhöz. Ezáltal bármely könyvjelzővel ellátott szolgáltatást egyetlen kattintással elérhet bármilyen eszközről.

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Erre jó a {name}

A Jump főbb funkciói

Valós idejű állapotfigyelés

A Jump ellenőrzi az irányítópultján lévő minden webhely elérhetőségét, és élő állapotjelzőket jelenít meg, így azonnal tudja, ha egy szolgáltatás nem működik.

Docker automatikus felderítés

A futó Docker konténerek automatikus listázása irányítópult-bejegyzésként konténer címkék használatával, így a kezdőlapja szinkronban marad az infrastruktúrájával manuális frissítések nélkül.

Címke alapú szervezés

Címkézze fel a webhelyeket, és navigáljon tematikus oldalak között. A leggyakrabban használt linkek a kezdőképernyőn maradnak, a hosszabb listák pedig rendezetten kategorizálva.

Billentyűzet-vezérelt keresés

Nyissa meg a többmotoros keresősávot a Ctrl+Shift+/ billentyűkombinációval és keressen a Google-ön, DuckDuckGo-n, Bing-en vagy bármely egyéni keresőben anélkül, hogy az egérhez nyúlna.

Egyéni hátterek és időjárás

Használja saját háttérképeit, vagy csatlakoztassa az Unsplash-t véletlenszerű tájképekhez és adjon hozzá egy Open Weather Map API kulcsot a helyi idő és az aktuális időjárás megjelenítéséhez.

Nincs szükség adatbázisra

A Jump egyetlen konténerként fut külső adatbázis nélkül, így rendkívül egyszerű telepíteni, biztonsági másolatot készíteni róla, és szerverek között mozgatni.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jump szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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