A Jump egy könnyűsúlyú, saját tárhelyen üzemeltetett kezdőlap és valós idejű állapotfigyelő. Arra tervezték, hogy minden fontos linkjét egy helyen rendszerezze.

PHP-vel készült, és egyetlen Docker konténerként fut. Gyorsan betöltődik, biztonságos marad. Nincs szüksége adatbázisra vagy külső függőségekre a működéshez. A webhelyek manuálisan definiálhatók egy JSON fájlon keresztül, automatikusan felfedezhetők futó Docker konténerekből, vagy a kettő kombinációjával.

A Jump támogatja az egyedi háttérképeket és az Unsplash integrációt. Továbbá többnyelvű megjelenítést és címkealapú webhelykategorizálást is kínál. Billentyűzetvezérelt keresést biztosít konfigurálható keresőmotorokkal. Opcionális Open Weather Map integrációval rendelkezik a helyi idő és időjárás megjelenítéséhez. Tiszta, reszponzív kialakítása alkalmazkodik az asztali és mobil eszközökhöz. Ezáltal bármely könyvjelzővel ellátott szolgáltatást egyetlen kattintással elérhet bármilyen eszközről.