Telepítse a Jumpot egyetlen kattintással.
Egy saját üzemeltetésű kezdőlap és valós idejű állapotoldal, amely azonnali hozzáférést biztosít az összes kedvenc webhelyéhez egyetlen, stílusos irányítópultról.
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Erre jó a Jump
A Jump egy könnyűsúlyú, saját tárhelyen üzemeltetett kezdőlap és valós idejű állapotfigyelő. Arra tervezték, hogy minden fontos linkjét egy helyen rendszerezze.
PHP-vel készült, és egyetlen Docker konténerként fut. Gyorsan betöltődik, biztonságos marad. Nincs szüksége adatbázisra vagy külső függőségekre a működéshez. A webhelyek manuálisan definiálhatók egy JSON fájlon keresztül, automatikusan felfedezhetők futó Docker konténerekből, vagy a kettő kombinációjával.
A Jump támogatja az egyedi háttérképeket és az Unsplash integrációt. Továbbá többnyelvű megjelenítést és címkealapú webhelykategorizálást is kínál. Billentyűzetvezérelt keresést biztosít konfigurálható keresőmotorokkal. Opcionális Open Weather Map integrációval rendelkezik a helyi idő és időjárás megjelenítéséhez. Tiszta, reszponzív kialakítása alkalmazkodik az asztali és mobil eszközökhöz. Ezáltal bármely könyvjelzővel ellátott szolgáltatást egyetlen kattintással elérhet bármilyen eszközről.
A Jump főbb funkciói
Valós idejű állapotfigyelés
A Jump ellenőrzi az irányítópultján lévő minden webhely elérhetőségét, és élő állapotjelzőket jelenít meg, így azonnal tudja, ha egy szolgáltatás nem működik.
Docker automatikus felderítés
A futó Docker konténerek automatikus listázása irányítópult-bejegyzésként konténer címkék használatával, így a kezdőlapja szinkronban marad az infrastruktúrájával manuális frissítések nélkül.
Címke alapú szervezés
Címkézze fel a webhelyeket, és navigáljon tematikus oldalak között. A leggyakrabban használt linkek a kezdőképernyőn maradnak, a hosszabb listák pedig rendezetten kategorizálva.
Billentyűzet-vezérelt keresés
Nyissa meg a többmotoros keresősávot a Ctrl+Shift+/ billentyűkombinációval és keressen a Google-ön, DuckDuckGo-n, Bing-en vagy bármely egyéni keresőben anélkül, hogy az egérhez nyúlna.
Egyéni hátterek és időjárás
Használja saját háttérképeit, vagy csatlakoztassa az Unsplash-t véletlenszerű tájképekhez és adjon hozzá egy Open Weather Map API kulcsot a helyi idő és az aktuális időjárás megjelenítéséhez.
Nincs szükség adatbázisra
A Jump egyetlen konténerként fut külső adatbázis nélkül, így rendkívül egyszerű telepíteni, biztonsági másolatot készíteni róla, és szerverek között mozgatni.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jump szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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