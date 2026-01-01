Böngészőalapú IMAP webmail kliens asztali felülethez hasonló felülettel az e-mailek olvasásához, írásához és rendszerezéséhez.
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Erre jó a Roundcube
A Roundcube egy népszerű, nyílt forráskódú webmail kliens. Tárhelyszolgáltatók, egyetemek és önállóan üzemeltetők használják. Gyors, modern webes felületet biztosít bármely IMAP postafióknak.
Csatlakozik a meglévő IMAP és SMTP szervereihez. Fontos, hogy nem maga egy levelezőszerver. Így megtarthatja jelenlegi postafiók-szolgáltatóját. Eközben egy kifinomult, testreszabható felületet kap. Ez tartalmaz húzd és ejtsd mappakezelést, szálazott beszélgetéseket, névjegyeket és egy bővítményrendszert.
A Roundcube önálló üzemeltetése saját VPS-en lehetővé teszi, hogy a webmail munkamenetek, címjegyzékek és felhasználói preferenciák az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Ezáltal elkerülhetők a harmadik féltől származó webmail szolgáltatások. Ezek profilozzák a forgalmat vagy korlátozzák a fiókfunkciókat.
A Roundcube főbb funkciói
IMAP webmail kliens
Bármilyen IMAP és SMTP szerverhez csatlakozik, így a Roundcube-ot használhatja felületként egy meglévő postafiókhoz, fiókok áttelepítése nélkül.
Reszponzív elasztikus bőr
Az alapértelmezett Elastic felület alkalmazkodik az asztali számítógép, táblagép és telefon képernyőkhöz, natív érzetű élményt nyújtva minden eszközön.
Beépített címjegyzék
Kezelje személyes és megosztott névjegyeit, névjegycsoportjait és LDAP könyvtárait az üzenetei mellett anélkül, hogy elhagyná a postaládát.
Beépülő modul ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást bővítményekkel a managesieve szűrőkhöz, kétfaktoros hitelesítéshez, naptárakhoz, titkosításhoz és még sok máshoz.
Szálazott beszélgetések
Csoportosítsa a kapcsolódó üzeneteket beszélgetési szálakba, teljes szöveges kereséssel és gyorsszűrőkkel, hogy a forgalmas postafiókok kezelhetőek maradjanak.
Többnyelvű támogatás
Több mint 70 nyelven érkezik fordításokkal, és alapértelmezetten támogatja a felhasználónkénti nyelvi és időzóna-beállításokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Roundcube szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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