A Roundcube egy népszerű, nyílt forráskódú webmail kliens. Tárhelyszolgáltatók, egyetemek és önállóan üzemeltetők használják. Gyors, modern webes felületet biztosít bármely IMAP postafióknak.

Csatlakozik a meglévő IMAP és SMTP szervereihez. Fontos, hogy nem maga egy levelezőszerver. Így megtarthatja jelenlegi postafiók-szolgáltatóját. Eközben egy kifinomult, testreszabható felületet kap. Ez tartalmaz húzd és ejtsd mappakezelést, szálazott beszélgetéseket, névjegyeket és egy bővítményrendszert.

A Roundcube önálló üzemeltetése saját VPS-en lehetővé teszi, hogy a webmail munkamenetek, címjegyzékek és felhasználói preferenciák az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Ezáltal elkerülhetők a harmadik féltől származó webmail szolgáltatások. Ezek profilozzák a forgalmat vagy korlátozzák a fiókfunkciókat.