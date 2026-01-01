Akár 69% kedvezmény a Roundcube szolgáltatásra

Böngészőalapú IMAP webmail kliens asztali felülethez hasonló felülettel az e-mailek olvasásához, írásához és rendszerezéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
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Válasszon VPS csomagot a Roundcube szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Roundcube

A Roundcube egy népszerű, nyílt forráskódú webmail kliens. Tárhelyszolgáltatók, egyetemek és önállóan üzemeltetők használják. Gyors, modern webes felületet biztosít bármely IMAP postafióknak.

Csatlakozik a meglévő IMAP és SMTP szervereihez. Fontos, hogy nem maga egy levelezőszerver. Így megtarthatja jelenlegi postafiók-szolgáltatóját. Eközben egy kifinomult, testreszabható felületet kap. Ez tartalmaz húzd és ejtsd mappakezelést, szálazott beszélgetéseket, névjegyeket és egy bővítményrendszert.

A Roundcube önálló üzemeltetése saját VPS-en lehetővé teszi, hogy a webmail munkamenetek, címjegyzékek és felhasználói preferenciák az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Ezáltal elkerülhetők a harmadik féltől származó webmail szolgáltatások. Ezek profilozzák a forgalmat vagy korlátozzák a fiókfunkciókat.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Roundcube főbb funkciói

IMAP webmail kliens

Bármilyen IMAP és SMTP szerverhez csatlakozik, így a Roundcube-ot használhatja felületként egy meglévő postafiókhoz, fiókok áttelepítése nélkül.

Reszponzív elasztikus bőr

Az alapértelmezett Elastic felület alkalmazkodik az asztali számítógép, táblagép és telefon képernyőkhöz, natív érzetű élményt nyújtva minden eszközön.

Beépített címjegyzék

Kezelje személyes és megosztott névjegyeit, névjegycsoportjait és LDAP könyvtárait az üzenetei mellett anélkül, hogy elhagyná a postaládát.

Beépülő modul ökoszisztéma

Bővítse a funkcionalitást bővítményekkel a managesieve szűrőkhöz, kétfaktoros hitelesítéshez, naptárakhoz, titkosításhoz és még sok máshoz.

Szálazott beszélgetések

Csoportosítsa a kapcsolódó üzeneteket beszélgetési szálakba, teljes szöveges kereséssel és gyorsszűrőkkel, hogy a forgalmas postafiókok kezelhetőek maradjanak.

Többnyelvű támogatás

Több mint 70 nyelven érkezik fordításokkal, és alapértelmezetten támogatja a felhasználónkénti nyelvi és időzóna-beállításokat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Roundcube szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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