A Tinode egy teljesen nyílt forráskódú azonnali üzenetküldő platform. Teljes stack-et biztosít: egy Go szerver backendet, hivatalos klienseket webhez, iOS-hez, Androidhoz és asztali gépekhez, valamint egy gRPC API-t egyedi integrációkhoz. Támogatja az egyéni és csoportos üzenetküldést, a gépelési jelzéseket, az olvasási visszaigazolásokat és a fájlmellékleteket. Opcionális végpontok közötti titkosítást is kínál. Ezzel a kereskedelmi üzenetküldő platformok funkciókészletét az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrára hozza el.

A Tinode saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a beszélgetései, felhasználói adatai és fájlátvitelei soha nem érintkeznek harmadik fél üzenetküldő szolgáltatásával. Használja a beépített webes klienst közvetlenül a telepítés után, vagy csatlakoztassa saját mobil- és webes alkalmazásait a gRPC vagy REST API-n keresztül.