Telepítse a Tinode-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú azonnali üzenetküldő platform mobil és webes kliensekkel, valós idejű csevegéssel és végpontok közötti titkosítás támogatásával.
Válasszon VPS csomagot a Tinode szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tinode
A Tinode egy teljesen nyílt forráskódú azonnali üzenetküldő platform. Teljes stack-et biztosít: egy Go szerver backendet, hivatalos klienseket webhez, iOS-hez, Androidhoz és asztali gépekhez, valamint egy gRPC API-t egyedi integrációkhoz. Támogatja az egyéni és csoportos üzenetküldést, a gépelési jelzéseket, az olvasási visszaigazolásokat és a fájlmellékleteket. Opcionális végpontok közötti titkosítást is kínál. Ezzel a kereskedelmi üzenetküldő platformok funkciókészletét az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrára hozza el.
A Tinode saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a beszélgetései, felhasználói adatai és fájlátvitelei soha nem érintkeznek harmadik fél üzenetküldő szolgáltatásával. Használja a beépített webes klienst közvetlenül a telepítés után, vagy csatlakoztassa saját mobil- és webes alkalmazásait a gRPC vagy REST API-n keresztül.
A Tinode főbb funkciói
Valós idejű üzenetküldés
Azonnali üzeneteket kézbesít gépelési jelzőkkel, olvasási visszaigazolásokkal és üzenetreakciókkal webes, iOS, Android és asztali klienseken keresztül egyidejűleg.
Csoportos csevegések és csatornák
Csoportos beszélgetések létrehozása konfigurálható tagsággal, szerepkörökkel és jogosultságokkal bármilyen méretű csapatok és közösségek számára.
Végpontok közötti titkosítás
Az opcionális E2E titkosítás bizalmasan tartja az üzenet tartalmát — olvashatatlan a szerver és bármely közvetítő számára, még a sajátja számára is.
Fájl- és médiamegosztás
Képek, fájlok és mellékletek megosztása közvetlenül a beszélgetésekben, a saját fájlrendszerén vagy egy S3-kompatibilis tárolóban tárolva.
Videó- és hanghívások
A beépített WebRTC támogatás lehetővé teszi a videó- és hanghívásokat közvetlenül a chat felületen belül anélkül, hogy külön alkalmazásra váltana.
gRPC és REST API
Teljes gRPC és REST API-k lehetővé teszik, hogy beágyazza a Tinode üzenetküldést egyedi alkalmazásokba, vagy integrálja azt meglévő üzleti munkafolyamatokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tinode szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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