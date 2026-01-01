Telepítse a GoCD-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, folyamatos szállítási szerver, amely nagy teljesítményű folyamatmodellezést, értékáram-feltérképezést és függőségkezelést biztosít összetett kiadási munkafolyamatokhoz.
Válasszon VPS csomagot a GoCD szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GoCD
A GoCD egy folyamatos kézbesítési szerver, amelyet a ThoughtWorks fejlesztett ki. Ez túlmutat az alapvető CI-n, és modellezi a teljes szoftverkézbesítési pipeline-t.
Fő erőssége a komplex pipeline-ok definiálása fan-in és fan-out függőségekkel. Ezáltal a csapatok pontosan ábrázolhatják, hogyan mozog a kód a commit-tól a produkcióig. Mindezt több fázison, környezeten és párhuzamos útvonalon keresztül.
Az Értékfolyamat-térkép nézet valós idejű vizualizációt biztosít a csapatoknak. Ez minden build és deployment állapotát mutatja a teljes pipeline-on keresztül. Könnyű azonosítani a szűk keresztmetszeteket és megérteni bármely kiadás állapotát.
A GoCD egy könnyűszerkezetes szerver- és ügynökarchitektúrán keresztül fut. A build kapacitás egyszerűen skálázható több ügynök hozzáadásával. Az önálló üzemeltetés biztosítja, hogy a pipeline konfigurációi, műtermékei és deployment előzményei teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak.
A GoCD főbb funkciói
Értékáram-feltérképezés
Tekintse át minden buildet és telepítést a teljes pipeline-on valós időben, így azonnal láthatóvá teszi a szűk keresztmetszeteket és a kiadási állapotot.
Pipeline modellezés
Modellezze a komplex fan-in és fan-out függőségeket a pipeline-ok között, hogy pontosan ábrázolja, hogyan áramlik a kód a commit-tól a production-ig.
Párhuzamos végrehajtás
Futtasson több szakaszt és feladatot párhuzamosan egy pipeline-on belül, hogy csökkentse a buildelési időt és maximalizálja az infrastruktúra kihasználtságát.
Ügynök alapú skálázás
Adjon hozzá build ügynököket a kapacitás horizontális skálázásához — minden ügynök felveszi a feladatokat a szerverről és önállóan futtatja őket.
Kódalapú folyamat
Tárolja a folyamatkonfigurációkat a git tárolójában, és a GoCD automatikusan szinkronizálja és alkalmazza a változtatásokat minden push-nál.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GoCD szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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