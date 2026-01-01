A GoCD egy folyamatos kézbesítési szerver, amelyet a ThoughtWorks fejlesztett ki. Ez túlmutat az alapvető CI-n, és modellezi a teljes szoftverkézbesítési pipeline-t.

Fő erőssége a komplex pipeline-ok definiálása fan-in és fan-out függőségekkel. Ezáltal a csapatok pontosan ábrázolhatják, hogyan mozog a kód a commit-tól a produkcióig. Mindezt több fázison, környezeten és párhuzamos útvonalon keresztül.

Az Értékfolyamat-térkép nézet valós idejű vizualizációt biztosít a csapatoknak. Ez minden build és deployment állapotát mutatja a teljes pipeline-on keresztül. Könnyű azonosítani a szűk keresztmetszeteket és megérteni bármely kiadás állapotát.

A GoCD egy könnyűszerkezetes szerver- és ügynökarchitektúrán keresztül fut. A build kapacitás egyszerűen skálázható több ügynök hozzáadásával. Az önálló üzemeltetés biztosítja, hogy a pipeline konfigurációi, műtermékei és deployment előzményei teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak.