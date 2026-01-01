Telepítse a Bluesky Ozone-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett moderációs és címkézési szolgáltatás a Bluesky hálózathoz és más AT Protocol alkalmazásokhoz.
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Erre jó a Bluesky Ozone
A Bluesky Ozone az AT Protocol hivatalos moderációs és címkézési szolgáltatása, az a nyílt hálózat, amely a Bluesky-t működteti. A szolgáltatás egy Next.js webes felhasználói felületet és egy háttérszolgáltatást ötvöz. Ez utóbbi segítségével a moderátorok jelentéseket osztályozhatnak, tartalmakat és fiókokat távolíthatnak el vagy függeszthetnek fel. Emellett címkéket alkalmazhatnak, és azokat WebSocketsen keresztül közzétehetik a hálózaton.
A saját Ozone példány futtatása egy egymásra építhető címkézővé tesz, amelyre a Bluesky felhasználók feliratkozhatnak. Ezáltal a közösségek, kiadók és kutatók alakíthatják, mit látnak ők és tagjaik. Mindez anélkül történik, hogy egyetlen moderációs szolgáltatótól függnének. Az önálló üzemeltetés a jelentéseket, a címkézési előzményeket és a szabályzati döntéseket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja.
A Bluesky Ozone főbb funkciói
Egymásra rakható címkézés
Tegyen közzé olyan címkéket, amelyekbe a Bluesky felhasználók bekapcsolódhatnak, úgy, hogy a moderálási nézeteit az alapértelmezett hálózati irányelvek fölé rétegezi.
Jelentések osztályozása
Tekintse át, eszkalálja és kezelje a beérkező moderálási jelentéseket egyetlen, moderátor csapatok számára tervezett felületről.
Eltávolítások és felfüggesztések
Eltávolításokat alkalmazhat, fiókokat felfüggeszthet és döntéseket vonhat vissza, teljes ellenőrzési előzményekkel, amelyek a moderátor azonosítójához vannak kötve.
E-mail sablonok
Sablonos moderációs e-maileket küldhet az érintett felhasználóknak közvetlenül a vezérlőpultról a következetes kommunikáció érdekében.
Egyéni címkeszabályok
Hozzon létre és módosítson saját címkeszókincset, hogy illeszkedjen a rétegközösségekhez, nyelvekhez vagy tartalmi irányelvekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bluesky Ozone szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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