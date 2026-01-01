A Bluesky Ozone az AT Protocol hivatalos moderációs és címkézési szolgáltatása, az a nyílt hálózat, amely a Bluesky-t működteti. A szolgáltatás egy Next.js webes felhasználói felületet és egy háttérszolgáltatást ötvöz. Ez utóbbi segítségével a moderátorok jelentéseket osztályozhatnak, tartalmakat és fiókokat távolíthatnak el vagy függeszthetnek fel. Emellett címkéket alkalmazhatnak, és azokat WebSocketsen keresztül közzétehetik a hálózaton.

A saját Ozone példány futtatása egy egymásra építhető címkézővé tesz, amelyre a Bluesky felhasználók feliratkozhatnak. Ezáltal a közösségek, kiadók és kutatók alakíthatják, mit látnak ők és tagjaik. Mindez anélkül történik, hogy egyetlen moderációs szolgáltatótól függnének. Az önálló üzemeltetés a jelentéseket, a címkézési előzményeket és a szabályzati döntéseket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja.