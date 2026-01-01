Akár 69% kedvezmény a Bluesky Ozone szolgáltatásra

Telepítse a Bluesky Ozone-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett moderációs és címkézési szolgáltatás a Bluesky hálózathoz és más AT Protocol alkalmazásokhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Bluesky Ozone-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Bluesky Ozone szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Bluesky Ozone

A Bluesky Ozone az AT Protocol hivatalos moderációs és címkézési szolgáltatása, az a nyílt hálózat, amely a Bluesky-t működteti. A szolgáltatás egy Next.js webes felhasználói felületet és egy háttérszolgáltatást ötvöz. Ez utóbbi segítségével a moderátorok jelentéseket osztályozhatnak, tartalmakat és fiókokat távolíthatnak el vagy függeszthetnek fel. Emellett címkéket alkalmazhatnak, és azokat WebSocketsen keresztül közzétehetik a hálózaton.

A saját Ozone példány futtatása egy egymásra építhető címkézővé tesz, amelyre a Bluesky felhasználók feliratkozhatnak. Ezáltal a közösségek, kiadók és kutatók alakíthatják, mit látnak ők és tagjaik. Mindez anélkül történik, hogy egyetlen moderációs szolgáltatótól függnének. Az önálló üzemeltetés a jelentéseket, a címkézési előzményeket és a szabályzati döntéseket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Bluesky Ozone főbb funkciói

Egymásra rakható címkézés

Tegyen közzé olyan címkéket, amelyekbe a Bluesky felhasználók bekapcsolódhatnak, úgy, hogy a moderálási nézeteit az alapértelmezett hálózati irányelvek fölé rétegezi.

Jelentések osztályozása

Tekintse át, eszkalálja és kezelje a beérkező moderálási jelentéseket egyetlen, moderátor csapatok számára tervezett felületről.

Eltávolítások és felfüggesztések

Eltávolításokat alkalmazhat, fiókokat felfüggeszthet és döntéseket vonhat vissza, teljes ellenőrzési előzményekkel, amelyek a moderátor azonosítójához vannak kötve.

E-mail sablonok

Sablonos moderációs e-maileket küldhet az érintett felhasználóknak közvetlenül a vezérlőpultról a következetes kommunikáció érdekében.

Egyéni címkeszabályok

Hozzon létre és módosítson saját címkeszókincset, hogy illeszkedjen a rétegközösségekhez, nyelvekhez vagy tartalmi irányelvekhez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bluesky Ozone szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

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Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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