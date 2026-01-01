Akár 69% kedvezmény a LavinMQ szolgáltatásra

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Nagy teljesítményű AMQP üzenetközvetítő, amely másodpercenként akár egymillió üzenetet képes továbbítani, beépített webes kezelőfelülettel.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a LavinMQ-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a LavinMQ szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a LavinMQ

A LavinMQ egy könnyű, nagy teljesítményű üzenetbróker, amely az AMQP 0-9-1 protokoll köré épült. Az átviteli sebességre optimalizálva másodpercenként akár egymillió üzenetet is feldolgoz, alacsony memória- és CPU-használat mellett. Ez ideális választás azoknak a csapatoknak, akik megbízható üzenetküldést szeretnének jelentős infrastruktúra-túlterhelés nélkül.

A LavinMQ saját üzemeltetése a VPS-en teljes kontrollt biztosít az üzenetküldő infrastruktúra felett. Támogatja a direkt, topic, fanout és fejlett üzenetcsere-típusokat, valamint a klaszterezést, föderációt, stream sorokat, MQTT és Prometheus monitorozást. Ez mindaz, ami egy éles környezetben működő üzenetküldő rendszerhez szükséges.

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Erre jó a {name}

A LavinMQ főbb funkciói

Nagy áteresztőképesség

Akár egymillió üzenet/másodperc sebességgel tesztelve, a LavinMQ kivételes teljesítményt nyújt az igényes üzenetkezelési feladatokhoz.

AMQP és MQTT támogatás

Natívan támogatja az AMQP 0-9-1 és MQTT protokollokat, így kompatibilis az üzenetküldő kliensek és könyvtárak széles skálájával.

Webes kezelés UI

A beépített felügyeleti felület lehetővé teszi az üzenetsorok, cserék, kapcsolatok és üzenetátviteli sebességek felügyeletét bármely böngészőből.

Speciális csere típusok

Támogatja a közvetlen, témakör, fanout, konzisztens hash, elhalt üzenet és késleltetett üzenetcseréket a rugalmas útválasztási logika érdekében.

Fürtözés és föderáció

Horizontálisan skálázható beépített klaszterezési és föderációs támogatással elosztott, magas rendelkezésre állású telepítésekhez.

Prometheus integráció

Metrikákat tesz elérhetővé Prometheus lekérdezéshez, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a Grafana irányítópultokkal és riasztási folyamatokkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LavinMQ szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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