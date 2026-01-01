A LavinMQ egy könnyű, nagy teljesítményű üzenetbróker, amely az AMQP 0-9-1 protokoll köré épült. Az átviteli sebességre optimalizálva másodpercenként akár egymillió üzenetet is feldolgoz, alacsony memória- és CPU-használat mellett. Ez ideális választás azoknak a csapatoknak, akik megbízható üzenetküldést szeretnének jelentős infrastruktúra-túlterhelés nélkül.

A LavinMQ saját üzemeltetése a VPS-en teljes kontrollt biztosít az üzenetküldő infrastruktúra felett. Támogatja a direkt, topic, fanout és fejlett üzenetcsere-típusokat, valamint a klaszterezést, föderációt, stream sorokat, MQTT és Prometheus monitorozást. Ez mindaz, ami egy éles környezetben működő üzenetküldő rendszerhez szükséges.