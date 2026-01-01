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Nagy teljesítményű AMQP üzenetközvetítő, amely másodpercenként akár egymillió üzenetet képes továbbítani, beépített webes kezelőfelülettel.
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Erre jó a LavinMQ
A LavinMQ egy könnyű, nagy teljesítményű üzenetbróker, amely az AMQP 0-9-1 protokoll köré épült. Az átviteli sebességre optimalizálva másodpercenként akár egymillió üzenetet is feldolgoz, alacsony memória- és CPU-használat mellett. Ez ideális választás azoknak a csapatoknak, akik megbízható üzenetküldést szeretnének jelentős infrastruktúra-túlterhelés nélkül.
A LavinMQ saját üzemeltetése a VPS-en teljes kontrollt biztosít az üzenetküldő infrastruktúra felett. Támogatja a direkt, topic, fanout és fejlett üzenetcsere-típusokat, valamint a klaszterezést, föderációt, stream sorokat, MQTT és Prometheus monitorozást. Ez mindaz, ami egy éles környezetben működő üzenetküldő rendszerhez szükséges.
A LavinMQ főbb funkciói
Nagy áteresztőképesség
Akár egymillió üzenet/másodperc sebességgel tesztelve, a LavinMQ kivételes teljesítményt nyújt az igényes üzenetkezelési feladatokhoz.
AMQP és MQTT támogatás
Natívan támogatja az AMQP 0-9-1 és MQTT protokollokat, így kompatibilis az üzenetküldő kliensek és könyvtárak széles skálájával.
Webes kezelés UI
A beépített felügyeleti felület lehetővé teszi az üzenetsorok, cserék, kapcsolatok és üzenetátviteli sebességek felügyeletét bármely böngészőből.
Speciális csere típusok
Támogatja a közvetlen, témakör, fanout, konzisztens hash, elhalt üzenet és késleltetett üzenetcseréket a rugalmas útválasztási logika érdekében.
Fürtözés és föderáció
Horizontálisan skálázható beépített klaszterezési és föderációs támogatással elosztott, magas rendelkezésre állású telepítésekhez.
Prometheus integráció
Metrikákat tesz elérhetővé Prometheus lekérdezéshez, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a Grafana irányítópultokkal és riasztási folyamatokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LavinMQ szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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