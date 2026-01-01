A Trino egy nagy teljesítményű, elosztott SQL lekérdezőmotor. Eredetileg a Facebooknál fejlesztették ki Presto néven, most pedig a Trino Software Foundation tartja karban. Lehetővé teszi az elemzők és mérnökök számára, hogy interaktív ANSI SQL lekérdezéseket futtassanak heterogén adatforrások között. Ezek közé tartoznak az objektumtárolók, relációs adatbázisok, üzenetközvetítők és keresőindexek. A motor egyesíti és aggregálja őket, mintha egyetlen adattárházban lennének, ETL vagy adatmozgatás nélkül.

A Trino saját VPS-en való üzemeltetése egyesített lekérdezési réteget biztosít az adatelemző csapatoknak. Ezt a réteget teljes mértékben ők irányítják, lekérdezésenkénti díjak és gyártói függőség nélkül. A mellékelt webes felhasználói felület megjeleníti a futó lekérdezéseket, a worker kihasználtságát és a végrehajtási terveket. Ezáltal az operátorok hibakeresést végezhetnek a teljesítményen és finomhangolhatják a fürt erőforrásait közvetlenül a böngészőből.