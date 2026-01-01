Telepítse a Trinót egy kattintásos telepítéssel.
Gyors elosztott SQL lekérdezőmotor összevont analitikák futtatásához adattavak, adattárházak és operatív adatbázisok között.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Trino
A Trino egy nagy teljesítményű, elosztott SQL lekérdezőmotor. Eredetileg a Facebooknál fejlesztették ki Presto néven, most pedig a Trino Software Foundation tartja karban. Lehetővé teszi az elemzők és mérnökök számára, hogy interaktív ANSI SQL lekérdezéseket futtassanak heterogén adatforrások között. Ezek közé tartoznak az objektumtárolók, relációs adatbázisok, üzenetközvetítők és keresőindexek. A motor egyesíti és aggregálja őket, mintha egyetlen adattárházban lennének, ETL vagy adatmozgatás nélkül.
A Trino saját VPS-en való üzemeltetése egyesített lekérdezési réteget biztosít az adatelemző csapatoknak. Ezt a réteget teljes mértékben ők irányítják, lekérdezésenkénti díjak és gyártói függőség nélkül. A mellékelt webes felhasználói felület megjeleníti a futó lekérdezéseket, a worker kihasználtságát és a végrehajtási terveket. Ezáltal az operátorok hibakeresést végezhetnek a teljesítményen és finomhangolhatják a fürt erőforrásait közvetlenül a böngészőből.
A Trino főbb funkciói
Federált SQL lekérdezések
Csatlakoztasson több tucat adatforrást beépülő csatlakozókon keresztül, és egyesítse azokat egyetlen ANSI SQL utasításban, előkészítés vagy ETL nélkül.
Masszívan párhuzamos motor
Vektorizált memóriabeli végrehajtás és adaptív lekérdezéstervezés interaktív válaszidőt biztosít terabájt méretű adattavakon és adattárházakon.
Gazdag csatlakozókatalógus
Hivatalos csatlakozók az Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra és még sok más számára.
Beépített webkonzol
A böngészőalapú UI megjeleníti a futó és befejezett lekérdezéseket, a dolgozók állapotát, a fázisszintű metrikákat és a végrehajtási terveket a gyors teljesítményhibakereséshez.
ANSI SQL kiterjesztésekkel
Teljes körű szabványos SQL ablakfüggvényekkel, laterális illesztésekkel, tömbökkel, leképezésekkel, JSON-nal, geotérbeli típusokkal és felhasználó által definiált függvényekkel.
JDBC, ODBC és Python
Beépülő illesztőprogramok és kliensek csatlakoztatják a BI eszközöket, mint például a Tableau, a Superset és a Metabase, valamint az adatelemző notebookokat és az ETL pipeline-okat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trino szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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