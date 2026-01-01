Akár 69% kedvezmény a Trino szolgáltatásra

Telepítse a Trinót egy kattintásos telepítéssel.

Gyors elosztott SQL lekérdezőmotor összevont analitikák futtatásához adattavak, adattárházak és operatív adatbázisok között.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Trinót egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Trino szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Trino

A Trino egy nagy teljesítményű, elosztott SQL lekérdezőmotor. Eredetileg a Facebooknál fejlesztették ki Presto néven, most pedig a Trino Software Foundation tartja karban. Lehetővé teszi az elemzők és mérnökök számára, hogy interaktív ANSI SQL lekérdezéseket futtassanak heterogén adatforrások között. Ezek közé tartoznak az objektumtárolók, relációs adatbázisok, üzenetközvetítők és keresőindexek. A motor egyesíti és aggregálja őket, mintha egyetlen adattárházban lennének, ETL vagy adatmozgatás nélkül.

A Trino saját VPS-en való üzemeltetése egyesített lekérdezési réteget biztosít az adatelemző csapatoknak. Ezt a réteget teljes mértékben ők irányítják, lekérdezésenkénti díjak és gyártói függőség nélkül. A mellékelt webes felhasználói felület megjeleníti a futó lekérdezéseket, a worker kihasználtságát és a végrehajtási terveket. Ezáltal az operátorok hibakeresést végezhetnek a teljesítményen és finomhangolhatják a fürt erőforrásait közvetlenül a böngészőből.

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Erre jó a {name}

A Trino főbb funkciói

Federált SQL lekérdezések

Csatlakoztasson több tucat adatforrást beépülő csatlakozókon keresztül, és egyesítse azokat egyetlen ANSI SQL utasításban, előkészítés vagy ETL nélkül.

Masszívan párhuzamos motor

Vektorizált memóriabeli végrehajtás és adaptív lekérdezéstervezés interaktív válaszidőt biztosít terabájt méretű adattavakon és adattárházakon.

Gazdag csatlakozókatalógus

Hivatalos csatlakozók az Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra és még sok más számára.

Beépített webkonzol

A böngészőalapú UI megjeleníti a futó és befejezett lekérdezéseket, a dolgozók állapotát, a fázisszintű metrikákat és a végrehajtási terveket a gyors teljesítményhibakereséshez.

ANSI SQL kiterjesztésekkel

Teljes körű szabványos SQL ablakfüggvényekkel, laterális illesztésekkel, tömbökkel, leképezésekkel, JSON-nal, geotérbeli típusokkal és felhasználó által definiált függvényekkel.

JDBC, ODBC és Python

Beépülő illesztőprogramok és kliensek csatlakoztatják a BI eszközöket, mint például a Tableau, a Superset és a Metabase, valamint az adatelemző notebookokat és az ETL pipeline-okat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trino szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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