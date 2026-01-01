Telepítse a Tracktort egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú járműkövető és flottakezelő platform járművei és eszközei egy helyen történő nyomon követésére.
Válasszon VPS csomagot a Tracktor szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tracktor
A Tracktor egy nyílt forráskódú webalkalmazás járműkövetéshez és flottakezeléshez. Célja, hogy a magánszemélyek és kisvállalkozások teljes rálátást kapjanak járműveikre és eszközeikre. Tiszta, saját üzemeltetésű irányítópultot kínál az utak rögzítéséhez, a járművek kezeléséhez és a flotta tevékenységének nyomon követéséhez. Előfizetési díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül.
Könnyű Node.js stackre épül SQLite tárolással, így a Tracktor könnyen telepíthető és minimális erőforrást igényel. Flottaadatai a saját szerverén maradnak, teljes ellenőrzést biztosítva a hozzáférés, az adatvédelem és a megőrzés felett. Az első alkalommal érkező látogatók felkérést kapnak egy adminisztrátori fiók regisztrálására, ami zökkenőmentessé teszi a kezdeti beállítást.
A Tracktor főbb funkciói
Járműkezelés
Adja hozzá és rendszerezze teljes flottáját egy helyen, ahol minden járművet nyomon követhet saját profiljával, részleteivel és tevékenységi előzményeivel.
Útfelvétel
Rögzítse az utakat kiindulási és végpontokkal, távolságokkal és időbélyegekkel, hogy pontos előzményeket építsen fel a járműhasználatról és az útvonalakról.
Önállóan tárolt adatvédelem
Minden flottaadat a saját szerverén tárolódik — harmadik féltől származó nyomkövető szolgáltatások, előfizetési díjak és gyártói függőség nélkül.
Könnyűsúlyú SQLite tárolás
Az SQLite-ot használja tartós tárolásra, így a telepítés egyszerű és erőforrás-hatékony, külön adatbázis-szerver igénylése nélkül.
Felhasználói hitelesítés
A beépített hitelesítés biztosítja a hozzáférést a flottája adataihoz, az első látogatáskor történő regisztráció pedig egyszerűvé teszi a kezdeti beállítást.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tracktor szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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