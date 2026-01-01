A Tracktor egy nyílt forráskódú webalkalmazás járműkövetéshez és flottakezeléshez. Célja, hogy a magánszemélyek és kisvállalkozások teljes rálátást kapjanak járműveikre és eszközeikre. Tiszta, saját üzemeltetésű irányítópultot kínál az utak rögzítéséhez, a járművek kezeléséhez és a flotta tevékenységének nyomon követéséhez. Előfizetési díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül.

Könnyű Node.js stackre épül SQLite tárolással, így a Tracktor könnyen telepíthető és minimális erőforrást igényel. Flottaadatai a saját szerverén maradnak, teljes ellenőrzést biztosítva a hozzáférés, az adatvédelem és a megőrzés felett. Az első alkalommal érkező látogatók felkérést kapnak egy adminisztrátori fiók regisztrálására, ami zökkenőmentessé teszi a kezdeti beállítást.