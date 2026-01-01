Akár 69% kedvezmény a Ombi szolgáltatásra

Telepítse az Ombi-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett kérésrendszer Plex, Emby és Jellyfin számára – a felhasználók filmeket és műsorokat kérnek, Ön jóváhagyja és automatikusan teljesíti.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Ombi-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Ombi szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Ombi

Az Ombi a szabványos, saját üzemeltetésű kéréskezelő rendszer olyan háztartások számára, amelyek Plex, Emby vagy Jellyfin rendszert használnak.

A felhasználók a meglévő médiakiszolgáló fiókjukkal jelentkeznek be. Egy kifinomult, mobilbarát webes UI-n keresztül kérhetnek filmeket, tévéműsorokat, zenei albumokat és 4K tartalmakat.

Minden kérés egy konfigurálható jóváhagyási sorba kerül. A rendszer ezután automatikusan továbbítja a jóváhagyott elemeket a Sonarr, Radarr, Lidarr vagy CouchPotato rendszereknek a teljesítéshez.

Az Ombi saját üzemeltetése egy VPS-en tiszta „először kérdezz” csatornát biztosít a felhasználóknak a médiatárába. Ez egyetlen helyet ad Önnek a bejövő kérések jóváhagyására, elutasítására vagy kötegelt kezelésére. Mindezt anélkül, hogy az Arr adminisztrációs paneljeit a háztartás tagjai elé tárná.

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Erre jó a {name}

A Ombi főbb funkciói

Plex, Emby és Jellyfin bejelentkezés

A felhasználók meglévő médiaszerver-hitelesítő adataikkal jelentkeznek be, így nincs külön kezelendő fiók, és az engedélyek szinkronban maradnak.

Film, TV, zene és 4K kérések

Kategóriánkénti kvóták, felhasználónkénti korlátok és jóváhagyási szabályok segítségével testre szabhatja, mit kérhet minden megtekintő kézi felügyelet nélkül.

Automatikus teljesítés Arr-en keresztül

Jóváhagyott kérések közvetlenül áramlanak Sonarr, Radarr és Lidarr felé a REST API-jaikon keresztül, így a tartalom automatikusan letöltődik, feldolgozódik és a könyvtárba kerül.

Értesítések kérése

A Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail és mobilalkalmazás push értesítések szinkronban tartják az adminisztrátorokat és a felhasználókat, ahogy a kérések haladnak.

Mobilbarát UI és alkalmazások

Kifinomult, reszponzív webes UI, valamint iOS és Android kísérőalkalmazások lehetővé teszik a háztartás tagjainak, hogy bármely eszközről tartalmat kérjenek és kövessenek nyomon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ombi szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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