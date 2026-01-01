Az Ombi a szabványos, saját üzemeltetésű kéréskezelő rendszer olyan háztartások számára, amelyek Plex, Emby vagy Jellyfin rendszert használnak.

A felhasználók a meglévő médiakiszolgáló fiókjukkal jelentkeznek be. Egy kifinomult, mobilbarát webes UI-n keresztül kérhetnek filmeket, tévéműsorokat, zenei albumokat és 4K tartalmakat.

Minden kérés egy konfigurálható jóváhagyási sorba kerül. A rendszer ezután automatikusan továbbítja a jóváhagyott elemeket a Sonarr, Radarr, Lidarr vagy CouchPotato rendszereknek a teljesítéshez.

Az Ombi saját üzemeltetése egy VPS-en tiszta „először kérdezz” csatornát biztosít a felhasználóknak a médiatárába. Ez egyetlen helyet ad Önnek a bejövő kérések jóváhagyására, elutasítására vagy kötegelt kezelésére. Mindezt anélkül, hogy az Arr adminisztrációs paneljeit a háztartás tagjai elé tárná.