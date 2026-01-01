Telepítse az Ombi-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett kérésrendszer Plex, Emby és Jellyfin számára – a felhasználók filmeket és műsorokat kérnek, Ön jóváhagyja és automatikusan teljesíti.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ombi
Az Ombi a szabványos, saját üzemeltetésű kéréskezelő rendszer olyan háztartások számára, amelyek Plex, Emby vagy Jellyfin rendszert használnak.
A felhasználók a meglévő médiakiszolgáló fiókjukkal jelentkeznek be. Egy kifinomult, mobilbarát webes UI-n keresztül kérhetnek filmeket, tévéműsorokat, zenei albumokat és 4K tartalmakat.
Minden kérés egy konfigurálható jóváhagyási sorba kerül. A rendszer ezután automatikusan továbbítja a jóváhagyott elemeket a Sonarr, Radarr, Lidarr vagy CouchPotato rendszereknek a teljesítéshez.
Az Ombi saját üzemeltetése egy VPS-en tiszta „először kérdezz” csatornát biztosít a felhasználóknak a médiatárába. Ez egyetlen helyet ad Önnek a bejövő kérések jóváhagyására, elutasítására vagy kötegelt kezelésére. Mindezt anélkül, hogy az Arr adminisztrációs paneljeit a háztartás tagjai elé tárná.
A Ombi főbb funkciói
Plex, Emby és Jellyfin bejelentkezés
A felhasználók meglévő médiaszerver-hitelesítő adataikkal jelentkeznek be, így nincs külön kezelendő fiók, és az engedélyek szinkronban maradnak.
Film, TV, zene és 4K kérések
Kategóriánkénti kvóták, felhasználónkénti korlátok és jóváhagyási szabályok segítségével testre szabhatja, mit kérhet minden megtekintő kézi felügyelet nélkül.
Automatikus teljesítés Arr-en keresztül
Jóváhagyott kérések közvetlenül áramlanak Sonarr, Radarr és Lidarr felé a REST API-jaikon keresztül, így a tartalom automatikusan letöltődik, feldolgozódik és a könyvtárba kerül.
Értesítések kérése
A Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail és mobilalkalmazás push értesítések szinkronban tartják az adminisztrátorokat és a felhasználókat, ahogy a kérések haladnak.
Mobilbarát UI és alkalmazások
Kifinomult, reszponzív webes UI, valamint iOS és Android kísérőalkalmazások lehetővé teszik a háztartás tagjainak, hogy bármely eszközről tartalmat kérjenek és kövessenek nyomon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ombi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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