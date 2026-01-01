A Casibase egy nyílt forráskódú tudásmenedzsment és AI chatbot platform. Segítségével a szervezetek valós vállalati adatokkal támogatott, domain-specifikus asszisztenseket építhetnek. A platform egyesíti az embedding-alapú dokumentumbevitelt több nagy nyelvi modell támogatásával. Ezek közé tartozik a ChatGPT, Claude, Llama 3 és DeepSeek. Így a csapatok természetes nyelvi chat felületen keresztül kérdezhetik le saját tudásbázisukat. Nem kell nyers dokumentumokat küldeniük harmadik fél szolgáltatásainak.

A Casibase saját VPS-en történő üzemeltetése. Ez biztosítja, hogy a saját dokumentumok, a beszélgetési előzmények és a modell API kulcsok teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. A rendszer MySQL-lel érkezik az adatmegőrzéshez, és integrálódik a Casdoorral a vállalati szintű hitelesítés érdekében. Ez magában foglalja a GitHub, Google és egyedi OAuth szolgáltatókat.