Telepítse a Casibase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI tudásbázis és LLM-alapú csevegőplatform tartományspecifikus asszisztensek építéséhez.
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Erre jó a Casibase
A Casibase egy nyílt forráskódú tudásmenedzsment és AI chatbot platform. Segítségével a szervezetek valós vállalati adatokkal támogatott, domain-specifikus asszisztenseket építhetnek. A platform egyesíti az embedding-alapú dokumentumbevitelt több nagy nyelvi modell támogatásával. Ezek közé tartozik a ChatGPT, Claude, Llama 3 és DeepSeek. Így a csapatok természetes nyelvi chat felületen keresztül kérdezhetik le saját tudásbázisukat. Nem kell nyers dokumentumokat küldeniük harmadik fél szolgáltatásainak.
A Casibase saját VPS-en történő üzemeltetése. Ez biztosítja, hogy a saját dokumentumok, a beszélgetési előzmények és a modell API kulcsok teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. A rendszer MySQL-lel érkezik az adatmegőrzéshez, és integrálódik a Casdoorral a vállalati szintű hitelesítés érdekében. Ez magában foglalja a GitHub, Google és egyedi OAuth szolgáltatókat.
A Casibase főbb funkciói
Többmodelles LLM támogatás
Kapcsolódjon a ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 és HuggingFace modellekhez, így válthat vagy összehasonlíthatja a szolgáltatókat anélkül, hogy újra betöltené a tudásbázisát.
Embedding-alapú visszakeresés
A dokumentumokat betöltéskor darabolják és beágyazzák, ami lehetővé teszi a szemantikus keresést, amely kulcsszavas egyezések helyett kontextuálisan releváns részeket hoz felszínre.
Vállalati hitelesítés
A Casdoor integráció egyszeri bejelentkezést biztosít GitHub, Google és vállalati OAuth szolgáltatókkal, részletes engedélykezeléssel a tudástárak között.
Többnyelvű felület
A webes felhasználói felület 12 nyelvet támogat, ezáltal hozzáférhetővé teszi a globálisan elosztott csapatok számára további lokalizációs munka nélkül.
Távoli eszközhozzáférés
A beépített RDP, VNC és SSH protokoll támogatás lehetővé teszi, hogy a távoli infrastruktúrát tudáseszközként csatolja a dokumentumok és csevegési előzmények mellé.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Casibase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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