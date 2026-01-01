Telepítse a Cloudreve-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű felhőtárhely platform fájlmegosztással, online előnézettel és többfelhasználós támogatással, az Ön teljes irányítása alatt.
Válasszon VPS csomagot a Cloudreve szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cloudreve
A Cloudreve egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű felhőalapú tárolási platform, több mint 27 000 GitHub csillaggal. Azért készült, hogy magánszemélyeknek és csapatoknak egy teljesen kontrollálható privát felhőmeghajtót biztosítson. Letisztult, Google Drive-szerű élményt nyújt – húzd és ejtsd feltöltésekkel, megosztható linkekkel, online média előnézettel és WebDAV asztali integrációval –, miközben minden fájlt a saját infrastruktúráján tárol.
A kereskedelmi felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal ellentétben a Cloudreve nem számít fel felhasználónkénti díjat, nincs fájlvizsgálat, és nincs tárhelykorlát a VPS lemez kapacitásán túl. Több tárolási háttérrendszert is támogat, beleértve a helyi lemezt, az S3-kompatibilis szolgáltatásokat, a OneDrive-ot és a Google Drive-ot, lehetővé téve a különböző tárolók egyesítését egyetlen hozzáférési pont alatt. Ez a telepítés a Cloudreve-et PostgreSQL-lel és Redis-szel párosítja a megbízható metaadat-tárolás és a gyors fájlböngészés céljából.
A Cloudreve főbb funkciói
Több tárolási háttérrendszer
Csatlakoztassa a helyi lemezt, az S3-kompatibilis tárolókat, a OneDrive-ot vagy a Google Drive-ot, és kezelje az összes tárhelyet egyetlen egységes felületről.
Biztonságos fájlmegosztás
Hozzon létre megosztási linkeket opcionális jelszavas védelemmel, lejárati dátumokkal és letöltési korlátokkal, annak szabályozására, hogy ki mihez férhet hozzá.
Online média előnézet
Megtekintheti a képeket, videókat, hangfájlokat, dokumentumokat és kódfájlokat közvetlenül a böngészőben, letöltés nélkül.
WebDAV asztali hozzáférés
Csatlakoztassa a Cloudreve-et hálózati meghajtóként Windows, macOS vagy Linux rendszeren a natív fájlrendszer-integrációhoz extra szoftver nélkül.
Többfelhasználós kvótákkal
Felhasználói fiókok létrehozása egyedi tárhelykvótákkal és jogosultsági szintekkel családok, csapatok vagy ügyfelek számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cloudreve szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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