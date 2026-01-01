A Cloudreve egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű felhőalapú tárolási platform, több mint 27 000 GitHub csillaggal. Azért készült, hogy magánszemélyeknek és csapatoknak egy teljesen kontrollálható privát felhőmeghajtót biztosítson. Letisztult, Google Drive-szerű élményt nyújt – húzd és ejtsd feltöltésekkel, megosztható linkekkel, online média előnézettel és WebDAV asztali integrációval –, miközben minden fájlt a saját infrastruktúráján tárol.

A kereskedelmi felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal ellentétben a Cloudreve nem számít fel felhasználónkénti díjat, nincs fájlvizsgálat, és nincs tárhelykorlát a VPS lemez kapacitásán túl. Több tárolási háttérrendszert is támogat, beleértve a helyi lemezt, az S3-kompatibilis szolgáltatásokat, a OneDrive-ot és a Google Drive-ot, lehetővé téve a különböző tárolók egyesítését egyetlen hozzáférési pont alatt. Ez a telepítés a Cloudreve-et PostgreSQL-lel és Redis-szel párosítja a megbízható metaadat-tárolás és a gyors fájlböngészés céljából.