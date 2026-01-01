A Redis Commander egy könnyű, nyílt forráskódú webes felület a Redis adatbázisok kezelésére. Fa-stílusú böngészőt biztosít a kulcsterekhez, beépített szerkesztőket stringekhez, hash-ekhez, listákhoz, halmazokhoz és rendezett halmazokhoz. Egy beépített parancskonzol is elérhető tetszőleges Redis parancsok futtatására. A szerverstatisztikák – mint a memória használat, a csatlakoztatott kliensek és a találati arányok – egy pillantással láthatók a műszerfalon.

Ez a telepítés a Redis Commandert egy Redis 7 példánnyal együtt kínálja. Így egy teljesen működő kulcs-érték tárolót és annak kezelőfelületét kapja egyetlen stackben. A HTTP alapvető hitelesítés védi a webes felületet az illetéktelen hozzáféréstől. A Redis példány egy generált jelszóval van biztosítva, így hitelesítő adatok nélkül nem érhető el.