Telepítse a Redis Commandert egyetlen kattintással.
Web alapú Redis kezelőfelület kulcsok böngészéséhez, értékek szerkesztéséhez és egy Redis adatbázis felügyeletéhez bármely böngészőből.
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Erre jó a Redis Commander
A Redis Commander egy könnyű, nyílt forráskódú webes felület a Redis adatbázisok kezelésére. Fa-stílusú böngészőt biztosít a kulcsterekhez, beépített szerkesztőket stringekhez, hash-ekhez, listákhoz, halmazokhoz és rendezett halmazokhoz. Egy beépített parancskonzol is elérhető tetszőleges Redis parancsok futtatására. A szerverstatisztikák – mint a memória használat, a csatlakoztatott kliensek és a találati arányok – egy pillantással láthatók a műszerfalon.
Ez a telepítés a Redis Commandert egy Redis 7 példánnyal együtt kínálja. Így egy teljesen működő kulcs-érték tárolót és annak kezelőfelületét kapja egyetlen stackben. A HTTP alapvető hitelesítés védi a webes felületet az illetéktelen hozzáféréstől. A Redis példány egy generált jelszóval van biztosítva, így hitelesítő adatok nélkül nem érhető el.
A Redis Commander főbb funkciói
Kulcsböngésző
Böngéssze a teljes Redis kulcsteret fa nézetben, és keressen minta alapján. Vizsgáljon meg vagy szerkesszen bármilyen értéket közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy Redis parancsokat kellene írnia.
Összes adattípus
Megtekinthet és szerkeszthet karakterláncokat, hash-eket, listákat, halmazokat, rendezett halmazokat és streameket típusérzékeny szerkesztőkkel, amelyek adatokat jelenítenek meg strukturált, olvasható formátumban.
Parancskonzol
Tetszőleges Redis parancsok végrehajtása a beépített konzolról és azonnal láthatja a választ — hasznos hibakereséshez, adminisztrációhoz és egyszeri adatkezelési műveletekhez.
Szerverstatisztika
Az irányítópult egy pillantással mutatja a valós idejű Redis szerver metrikákat, beleértve a memóriafogyasztást, a kulcstér találati/tévesztési arányait, a csatlakoztatott klienseket és az üzemidőt.
HTTP Basic Auth
A webes felületet felhasználónévvel és jelszóval történő hitelesítés védi, megakadályozva a jogosulatlan hozzáférést a Redis adataihoz a böngésző UI-ján keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Redis Commander szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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