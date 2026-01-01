A Checkmate egy nyílt forráskódú szerverfigyelő alkalmazás. Egyetlen webes irányítópultról követi nyomon szerverei és szolgáltatásai rendelkezésre állását, teljesítményét és állapotát. Konfigurálható állapotellenőrzéseket, valós idejű riasztásokat, történelmi trendelemzést, Google PageSpeed Insights integrációt és Docker konténerfigyelést biztosít. Mindezt anélkül teszi, hogy fizetős SaaS felügyeleti szolgáltatásra támaszkodna.

A Checkmate dedikált VPS-en történő telepítése függetlenül tartja a felügyeleti infrastruktúráját az általa figyelt rendszerektől. Megakadályozva, hogy egyetlen leállás leállítsa az alkalmazását és az annak észlelésére való képességét.