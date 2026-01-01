Telepítse a Checkmate-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú szerverfelügyeleti platform a rendelkezésre állás, a teljesítmény és az infrastruktúra állapotának valós idejű nyomon követésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Checkmate
A Checkmate egy nyílt forráskódú szerverfigyelő alkalmazás. Egyetlen webes irányítópultról követi nyomon szerverei és szolgáltatásai rendelkezésre állását, teljesítményét és állapotát. Konfigurálható állapotellenőrzéseket, valós idejű riasztásokat, történelmi trendelemzést, Google PageSpeed Insights integrációt és Docker konténerfigyelést biztosít. Mindezt anélkül teszi, hogy fizetős SaaS felügyeleti szolgáltatásra támaszkodna.
A Checkmate dedikált VPS-en történő telepítése függetlenül tartja a felügyeleti infrastruktúráját az általa figyelt rendszerektől. Megakadályozva, hogy egyetlen leállás leállítsa az alkalmazását és az annak észlelésére való képességét.
A Checkmate főbb funkciói
Valós idejű üzemidő felügyelet
Folyamatosan ellenőrzi a szervereit és szolgáltatásait, így azonnal tudja, ha valami leáll, nem azután, hogy a felhasználók panaszkodni kezdenek.
E-mail leállási értesítések
Azonnali értesítéseket küld, amikor a szolgáltatások leállnak és amikor helyreállnak, tájékoztatva tartva csapatát kézi műszerfal ellenőrzések nélkül.
PageSpeed integráció
Lekéri a Google PageSpeed Insights metrikáit az üzemidő adatokkal együtt, így nyomon követheti mind a rendelkezésre állást, mind a felhasználói teljesítményt egy helyen.
Docker konténerfigyelés
Figyeli a konténerizált alkalmazásokat Docker socket hozzáféréssel, egyidejűleg betekintést nyújtva mind a gazdagép-, mind a konténer-szintű állapotba.
Történelmi trendelemzés
Idővel tárolja az üzemidő-történetét, hogy azonosíthassa az ismétlődő kimaradásokat, mérhesse az SLA-megfelelőséget, és indokolhassa az infrastrukturális beruházásokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Checkmate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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