A Black Candy egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver. Ez a szerver személyes audio gyűjteményét privát streaming szolgáltatássá alakítja. A szolgáltatás bármely böngészőből vagy hivatalos mobilalkalmazásaiból elérhető. Beolvassa a könyvtárát, kiolvassa a metaadatokat és az albumborítókat. Mindent egy letisztult, reszponzív webes lejátszón keresztül mutat be. Ez lejátszási listákat, keresést és több felhasználói fiókot is kínál.

A kereskedelmi streaming platformokkal ellentétben a Black Candy minden zeneszámot, lejátszási listát és zenehallgatási szokást az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tárol. Nincsenek előfizetési díjak, figyelmeztetés nélkül változó katalógus, és kiváló minőségű fájljainak tömörítése sem. Csak a saját zenéje, teljes hűséggel streamelve a VPS-éről minden használt eszközére.