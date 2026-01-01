Akár 69% kedvezmény a Black Candy szolgáltatásra

Telepítse a Black Candy-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett zenei streaming szerver letisztult webes lejátszóval és hivatalos mobilalkalmazásokkal a személyes zenei gyűjteményéhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Black Candy-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Black Candy szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Black Candy

A Black Candy egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver. Ez a szerver személyes audio gyűjteményét privát streaming szolgáltatássá alakítja. A szolgáltatás bármely böngészőből vagy hivatalos mobilalkalmazásaiból elérhető. Beolvassa a könyvtárát, kiolvassa a metaadatokat és az albumborítókat. Mindent egy letisztult, reszponzív webes lejátszón keresztül mutat be. Ez lejátszási listákat, keresést és több felhasználói fiókot is kínál.

A kereskedelmi streaming platformokkal ellentétben a Black Candy minden zeneszámot, lejátszási listát és zenehallgatási szokást az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tárol. Nincsenek előfizetési díjak, figyelmeztetés nélkül változó katalógus, és kiváló minőségű fájljainak tömörítése sem. Csak a saját zenéje, teljes hűséggel streamelve a VPS-éről minden használt eszközére.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Black Candy főbb funkciói

Személyes zenei streaming

Streamelje saját gyűjteményét bármely böngészőből vagy a hivatalos mobilalkalmazásokból, teljes albumborítóval, metaadatokkal és kereséssel.

Többfelhasználós fiókok

Minden hallgatónak adjon saját bejelentkezési adatokat, lejátszási listákat és hallgatási előzményeket, miközben egyetlen könyvtárat oszt meg egy szerveren.

Menet közbeni átkódolás

Automatikusan átalakítja a hangot streamelhető bitrátára, így a lejátszás zökkenőmentes marad lassú vagy mobilkapcsolatokon, az eredetik módosítása nélkül.

Lejátszási listák és keresés

Készítsen manuális vagy okos lejátszási listákat, és azonnal megtalálhat bármilyen előadót, albumot vagy számot gyors teljes szöveges kereséssel.

Teljes adattulajdonjog

Zene, lejátszási listák és hallgatási adatok a VPS-eden maradnak — nincs előfizetés, nincs követés, és nincs eltűnő katalógus.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Black Candy szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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