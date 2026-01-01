Telepítse a Black Candy-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett zenei streaming szerver letisztult webes lejátszóval és hivatalos mobilalkalmazásokkal a személyes zenei gyűjteményéhez.
Válasszon VPS csomagot a Black Candy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Black Candy
A Black Candy egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű zenei streaming szerver. Ez a szerver személyes audio gyűjteményét privát streaming szolgáltatássá alakítja. A szolgáltatás bármely böngészőből vagy hivatalos mobilalkalmazásaiból elérhető. Beolvassa a könyvtárát, kiolvassa a metaadatokat és az albumborítókat. Mindent egy letisztult, reszponzív webes lejátszón keresztül mutat be. Ez lejátszási listákat, keresést és több felhasználói fiókot is kínál.
A kereskedelmi streaming platformokkal ellentétben a Black Candy minden zeneszámot, lejátszási listát és zenehallgatási szokást az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tárol. Nincsenek előfizetési díjak, figyelmeztetés nélkül változó katalógus, és kiváló minőségű fájljainak tömörítése sem. Csak a saját zenéje, teljes hűséggel streamelve a VPS-éről minden használt eszközére.
A Black Candy főbb funkciói
Személyes zenei streaming
Streamelje saját gyűjteményét bármely böngészőből vagy a hivatalos mobilalkalmazásokból, teljes albumborítóval, metaadatokkal és kereséssel.
Többfelhasználós fiókok
Minden hallgatónak adjon saját bejelentkezési adatokat, lejátszási listákat és hallgatási előzményeket, miközben egyetlen könyvtárat oszt meg egy szerveren.
Menet közbeni átkódolás
Automatikusan átalakítja a hangot streamelhető bitrátára, így a lejátszás zökkenőmentes marad lassú vagy mobilkapcsolatokon, az eredetik módosítása nélkül.
Lejátszási listák és keresés
Készítsen manuális vagy okos lejátszási listákat, és azonnal megtalálhat bármilyen előadót, albumot vagy számot gyors teljes szöveges kereséssel.
Teljes adattulajdonjog
Zene, lejátszási listák és hallgatási adatok a VPS-eden maradnak — nincs előfizetés, nincs követés, és nincs eltűnő katalógus.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Black Candy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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