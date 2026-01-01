A MistServer egy nyílt forráskódú, teljes funkcionalitású streaming média eszközkészlet, amelyet internetes streaming alkalmazások építésére terveztek. Széles körű bemeneti és kimeneti protokollokat támogat, mint például az RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT és RTSP. Ezáltal lehetővé teszi a média bevitelét, feldolgozását és bármely lejátszóra vagy eszközre történő továbbítását. Egy beépített webes UI a 4242-es porton teljes szerverkonfigurációt, stream-kezelést és valós idejű felügyeletet biztosít további eszközök nélkül.

A MistServer az over-the-top (OTT) streaming alkalmazásokat fejlesztő programozók számára készült. Könnyű, moduláris és ingyenesen használható bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi célokat is. A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a streaming infrastruktúra felett, nézőnkénti díjak vagy harmadik féltől származó függőségek nélkül.