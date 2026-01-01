Telepítse a MistServert egyetlen kattintással.
Teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú médiakészlet stabil internetes streaming alkalmazások nagyméretű építéséhez és szállításához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MistServer
A MistServer egy nyílt forráskódú, teljes funkcionalitású streaming média eszközkészlet, amelyet internetes streaming alkalmazások építésére terveztek. Széles körű bemeneti és kimeneti protokollokat támogat, mint például az RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT és RTSP. Ezáltal lehetővé teszi a média bevitelét, feldolgozását és bármely lejátszóra vagy eszközre történő továbbítását. Egy beépített webes UI a 4242-es porton teljes szerverkonfigurációt, stream-kezelést és valós idejű felügyeletet biztosít további eszközök nélkül.
A MistServer az over-the-top (OTT) streaming alkalmazásokat fejlesztő programozók számára készült. Könnyű, moduláris és ingyenesen használható bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi célokat is. A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a streaming infrastruktúra felett, nézőnkénti díjak vagy harmadik féltől származó függőségek nélkül.
A MistServer főbb funkciói
Többprotokollos támogatás
Stream-ek befogadása és továbbítása RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT és RTSP protokollokon keresztül egyetlen szerverről, plugin konfiguráció nélkül.
Web-alapú konfiguráció
Streamek konfigurálása, bemenetek kezelése és a szerver teljesítményének figyelése a beépített webes felületről, parancssori hozzáférés nélkül.
Alacsony késleltetésű streamelés
Az SRT és WebRTC kimeneti opciók lehetővé teszik a másodperc alatti késleltetésű streamelést élő eseményekhez és interaktív alkalmazásokhoz.
OTT Alkalmazás Kész
Az OTT streaming platformokat építő fejlesztők számára készült, a MistServer kezeli a média továbbítási réteget, így Ön az alkalmazására koncentrálhat.
Moduláris építészet
Távolítsa el a nem használt protokoll bináris fájlokat a szerver erőforrás-igényének csökkentése érdekében, csak az alkalmazás által igényelt streaming protokollokat megtartva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MistServer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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