A Blinko egy saját üzemeltetésű platform, amely egyetlen alkalmazásban egyesíti a gyors jegyzetkészítést, a feladatkezelést és az AI-alapú keresést. Mikroblog-stílusú felülete optimalizálva van az azonnali ötletgyűjtésre. A teljes Markdown támogatás, a címkézés és az opcionális AI integráció (OpenAI-jal vagy Ollamával) segít rendszerezni és felfedezhetővé tenni az ötleteket hosszú távon.

A kereskedelmi jegyzetkészítő szolgáltatásoktól eltérően a Blinko saját üzemeltetése minden gondolatot, tervet és kutatási jegyzetet teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tárol. Nincs harmadik fél általi elemzés, nincsenek tárhelykorlátok és nincsenek lekérdezésenkénti költségek. A jegyzetek maradhatnak privátak, vagy megoszthatók nyilvánosan ugyanarról a telepítésről.