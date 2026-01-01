Telepítse a Blinkót egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI-alapú jegyzetelő platform, amely ötvözi a mikroblogolást, a feladatkezelést és az intelligens keresést.
Válasszon VPS csomagot a Blinko szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Blinko
A Blinko egy saját üzemeltetésű platform, amely egyetlen alkalmazásban egyesíti a gyors jegyzetkészítést, a feladatkezelést és az AI-alapú keresést. Mikroblog-stílusú felülete optimalizálva van az azonnali ötletgyűjtésre. A teljes Markdown támogatás, a címkézés és az opcionális AI integráció (OpenAI-jal vagy Ollamával) segít rendszerezni és felfedezhetővé tenni az ötleteket hosszú távon.
A kereskedelmi jegyzetkészítő szolgáltatásoktól eltérően a Blinko saját üzemeltetése minden gondolatot, tervet és kutatási jegyzetet teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tárol. Nincs harmadik fél általi elemzés, nincsenek tárhelykorlátok és nincsenek lekérdezésenkénti költségek. A jegyzetek maradhatnak privátak, vagy megoszthatók nyilvánosan ugyanarról a telepítésről.
A Blinko főbb funkciói
Súrlódásmentes rögzítés
A mikroblog-szerű beviteli felület lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt rögzítse az ötleteket, anélkül, hogy mappastruktúrákban navigálna vagy először sablonokat választana.
AI-alapú keresés
Csatlakoztassa az OpenAI-t vagy egy helyi Ollama modellt jegyzeteinek lekérdezéséhez egyszerű nyelven, megjelenítve a releváns bejegyzéseket akkor is, ha nem emlékszik a pontos kulcsszavakra.
Markdown és Feladattámogatás
Jegyzeteket formázhat teljes Markdownnal, és beágyazhat feladatlistákat, így ugyanaz az eszköz kezeli mind a gyors rögzítéseket, mind a strukturált projektkövetést.
Nyilvános vagy privát jegyzetek
Válassza a jegyzetenkénti láthatóságot, lehetővé téve, hogy fenntartson egy privát tudásbázist, miközben szelektíven publikál tartalmat mikroblogként külön platform nélkül.
Adathordozhatóság
Automatikus biztonsági mentések és importálási/exportálási funkciók garantálják, hogy jegyzetei hozzáférhetők és átvihetők maradjanak, platformváltozásoktól függetlenül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Blinko szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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