Telepítse a Tdarr-t egyetlen kattintással.
Elosztott média átkódolási automatizálás, amely FFmpeg és HandBrake programokat használ a teljes könyvtár újrakódolására és állapotellenőrzésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tdarr
A Tdarr egy nyílt forráskódú, elosztott médiaátkódoló rendszer, amelyet videó- és hangkönyvtárak nagyszabású konvertálásának, tömörítésének és állapotellenőrzésének automatizálására terveztek.
Egy központi szervert koordinál egy vagy több munkafolyamat-csomóponttal. Ezek mindegyike párhuzamosan futtat FFmpeg vagy HandBrake feladatokat. Így a nagy könyvtárak hatékonyan, kézi beavatkozás nélkül feldolgozhatók.
A Tdarr saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kódolási profilok, a bővítmény-folyamatok és a hardveres gyorsítási beállítások felett.
Mivel az átkódolás a saját infrastruktúráján történik, nincsenek felhőalapú feldolgozási díjak. Nincsenek fájlméret-korlátok és nincs függőség harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. Médiája privát marad, és a számítási teljesítmény a VPS-ével együtt skálázódik.
A Tdarr főbb funkciói
Elosztott csomópont feldolgozók
Több munkacsomópontot indíthat, amelyek egy központi szerverhez csatlakozva elosztják az átkódolási feladatokat a rendelkezésre álló CPU és GPU erőforrások között a gyorsabb könyvtárfeldolgozásért.
Beépülő modul folyamatrendszer
Láncoljon össze közösségi vagy egyéni bővítményeket feltételes munkafolyamatok létrehozásához — szűrjön kodek, konténer, felbontás vagy bitráta alapján, és automatikusan alkalmazzon különböző kódolási profilokat.
FFmpeg és HandBrake támogatás
Váltson FFmpeg és HandBrake között feladatonként, így elérhetővé téve az egyes eszközök által támogatott kodekek és kódolási beállítások teljes skáláját, extra konfiguráció nélkül.
Könyvtár-állapotellenőrzés
Automatikusan átvizsgálja a fájlokat sérülés, helytelen metaadatok vagy hiányzó adatfolyamok szempontjából, és megjelöli vagy újra kódolja a problémás fájlokat, mielőtt azok lejátszási problémákat okoznának.
Valós idejű statisztikai irányítópult
Figyelje az átkódolás előrehaladását, a helymegtakarítást, a várólista mélységét és a feldolgozók állapotát egyetlen webes felhasználói felületről, külső felügyeleti eszközök nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tdarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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