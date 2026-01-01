A Tdarr egy nyílt forráskódú, elosztott médiaátkódoló rendszer, amelyet videó- és hangkönyvtárak nagyszabású konvertálásának, tömörítésének és állapotellenőrzésének automatizálására terveztek.

Egy központi szervert koordinál egy vagy több munkafolyamat-csomóponttal. Ezek mindegyike párhuzamosan futtat FFmpeg vagy HandBrake feladatokat. Így a nagy könyvtárak hatékonyan, kézi beavatkozás nélkül feldolgozhatók.

A Tdarr saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kódolási profilok, a bővítmény-folyamatok és a hardveres gyorsítási beállítások felett.

Mivel az átkódolás a saját infrastruktúráján történik, nincsenek felhőalapú feldolgozási díjak. Nincsenek fájlméret-korlátok és nincs függőség harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. Médiája privát marad, és a számítási teljesítmény a VPS-ével együtt skálázódik.