Az autobrr egy következő generációs letöltés-automatizálási platform torrentekhez és Usenethez. Egyetlen modern megoldásba egyesíti az olyan eszközök funkcionalitását, mint az autodl-irssi, a trackarr és a flexget.

Csatlakozik az indexer IRC csatornákhoz, ahol azonnal bejelentik az új kiadásokat, amint feltöltik őket. Alkalmazza a szűrőszabályait, és továbbítja a megfelelő torrent fájlokat a kiválasztott letöltő kliensnek – mindezt valós időben, lekérdezési késedelmek nélkül.

Az autobrr saját üzemeltetése egy VPS-en biztosítja a 24/7 IRC csatorna figyelést állandó kapcsolatokkal. Ezeket egy dinamikus IP-vel rendelkező otthoni gép vagy ütemezett leállás nem tudja megbízhatóan fenntartani. A dedikált infrastruktúrán való folyamatos futtatás biztosítja, hogy az automatizálás soha ne mulasszon el egy freeleech időszakot. Nem marad le egy korlátozott seeder számú kiadásról vagy egy időérzékeny ratio lehetőségről sem a privát trackereken.