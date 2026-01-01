Telepítse az autobrr-t egyetlen kattintással.
Modern letöltés-automatizáló eszköz, amely valós időben figyeli az indexelő IRC csatornákat, hogy letöltse a torrenteket abban a pillanatban, amikor bejelentik őket.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a autobrr
Az autobrr egy következő generációs letöltés-automatizálási platform torrentekhez és Usenethez. Egyetlen modern megoldásba egyesíti az olyan eszközök funkcionalitását, mint az autodl-irssi, a trackarr és a flexget.
Csatlakozik az indexer IRC csatornákhoz, ahol azonnal bejelentik az új kiadásokat, amint feltöltik őket. Alkalmazza a szűrőszabályait, és továbbítja a megfelelő torrent fájlokat a kiválasztott letöltő kliensnek – mindezt valós időben, lekérdezési késedelmek nélkül.
Az autobrr saját üzemeltetése egy VPS-en biztosítja a 24/7 IRC csatorna figyelést állandó kapcsolatokkal. Ezeket egy dinamikus IP-vel rendelkező otthoni gép vagy ütemezett leállás nem tudja megbízhatóan fenntartani. A dedikált infrastruktúrán való folyamatos futtatás biztosítja, hogy az automatizálás soha ne mulasszon el egy freeleech időszakot. Nem marad le egy korlátozott seeder számú kiadásról vagy egy időérzékeny ratio lehetőségről sem a privát trackereken.
A autobrr főbb funkciói
Valós idejű IRC-felügyelet
Az indexelő IRC bejelentő csatornákhoz való állandó kapcsolatok azonnal észlelik az új kiadásokat feltöltésük pillanatában, még mielőtt az RSS feedek vagy az API lekérdezések látnák azokat.
Speciális szűrőszabályok
Hozzon létre összetett szűrőket méret, kategória, feltöltő, kiadási csoport, felbontás és egyéni regex minták alapján, hogy csak azt kapja meg, amit akar.
Többkliens támogatás
Küldje el a letöltött torrenteket közvetlenül a qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr vagy figyelő mappákba — automatikusan irányítva a különböző szűrőket különböző kliensekhez.
arr integráció
A Radarr, Sonarr, Lidarr és Whisparr natív integrációja révén az autobrr letöltés előtt ellenőrizheti, hogy egy kiadás valóban kívánt-e, elkerülve a felesleges sávszélesség-felhasználást.
Statisztika és előzmények
Letöltési számok, szűrőtalálati arányok nyomon követése és előzmények lekérése a webes felületen keresztül, így finomíthatja a szabályait és megértheti az automatizálás teljesítményét idővel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a autobrr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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