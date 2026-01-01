A Crucix egy OSINT (nyílt forrású hírszerzési) platform. Ez 27 nyilvános forrásból származó adatokat egyesít egyetlen valós idejű irányítópultba. Az irányítópult egy WebGL-alapú 3D földgömböt tartalmaz. A források között szerepelnek a NASA FIRMS műholdképek, a tengeri AIS nyomkövetés, az ACLED konfliktusadatok, a FRED gazdasági mutatók és a közösségi hangulatelemzések. Az adatok automatikusan frissülnek 15 percenként, folyamatos helyzetfelismerést biztosítva kézi beavatkozás nélkül.

A platform többszintű riasztásokat küld Telegramon és Discordon keresztül. Ezek a riasztások lehetnek FLASH, PRIORITY vagy ROUTINE típusúak. LLM által generált kereskedési ötleteket is biztosít. Igény szerinti tájékoztatókhoz kétirányú botparancsok állnak rendelkezésre. A Crucix saját VPS-en történő üzemeltetése az összes API kulcsot és hírszerzési archívumot a saját infrastruktúráján tartja. Ez biztosítja a zavartalan adatgyűjtést. Teljes ellenőrzést ad az adatmegőrzés és hozzáférés felett.