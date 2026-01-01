Telepítse a Crucixot egyetlen kattintással.
OSINT felderítési platform, amely 27 valós idejű globális adatforrást összesít egy egységes 3D-s műszerfalba.
Válasszon VPS csomagot a Crucix szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Crucix
A Crucix egy OSINT (nyílt forrású hírszerzési) platform. Ez 27 nyilvános forrásból származó adatokat egyesít egyetlen valós idejű irányítópultba. Az irányítópult egy WebGL-alapú 3D földgömböt tartalmaz. A források között szerepelnek a NASA FIRMS műholdképek, a tengeri AIS nyomkövetés, az ACLED konfliktusadatok, a FRED gazdasági mutatók és a közösségi hangulatelemzések. Az adatok automatikusan frissülnek 15 percenként, folyamatos helyzetfelismerést biztosítva kézi beavatkozás nélkül.
A platform többszintű riasztásokat küld Telegramon és Discordon keresztül. Ezek a riasztások lehetnek FLASH, PRIORITY vagy ROUTINE típusúak. LLM által generált kereskedési ötleteket is biztosít. Igény szerinti tájékoztatókhoz kétirányú botparancsok állnak rendelkezésre. A Crucix saját VPS-en történő üzemeltetése az összes API kulcsot és hírszerzési archívumot a saját infrastruktúráján tartja. Ez biztosítja a zavartalan adatgyűjtést. Teljes ellenőrzést ad az adatmegőrzés és hozzáférés felett.
A Crucix főbb funkciói
27 OSINT forrás
Összegyűjti a műholdas, tengeri, légi, konfliktus, gazdasági és társadalmi hangulati adatokat párhuzamosan fokozatos teljesítménycsökkenéssel, amennyiben bármely forrás nem áll rendelkezésre.
3D földgömb vizualizáció
A WebGL-alapú földgömb földrajzilag rávetíti az eseményeket, megkönnyítve az incidensek régiók közötti gyors összefüggésbe hozását.
Többszintű riasztási rendszer
Flash, priority és routine riasztásokat küld Telegramon és Discordon keresztül, hogy a kritikus fejlemények azonnal eljussanak Önhöz.
LLM intelligenciaelemzés
Integrálódik az Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini és más szolgáltatókkal, hogy kereskedési ötleteket és intelligens jelzések összefoglalóit generálja a gyűjtött adatokból.
Kétirányú bot parancsok
Kérjen igény szerinti állapotellenőrzéseket, indítson manuális ellenőrzéseket és kapjon tájékoztatókat közvetlenül Telegram vagy Discord botparancsokon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crucix szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.