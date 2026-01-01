Telepítse a HortusFoxot egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű növénykezelő rendszer katalogizáláshoz, gondozási rutinok ütemezéséhez és kertje privát rendszerezéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HortusFox
A HortusFox egy célzott webalkalmazás azoknak a növénykedvelőknek, akik strukturáltan és adatvédelemmel szeretnék kezelni szobanövényeiket és kertjeiket. Lehetővé teszi a növények katalogizálását fényképekkel, fajnevekkel és egyedi attribútumokkal. Rendezheti őket helyszín szerint, és beállíthat ismétlődő gondozási emlékeztetőket öntözésre, trágyázásra és átültetésre. Az időjárási adatok integrációja segít a kültéri kertészeknek a gondozási ütemterveket a környezeti feltételekhez igazítani. A beépített növényfelismerés pedig segít az ismeretlen fajok azonosításában.
A HortusFox saját üzemeltetése az Ön VPS-én biztosítja, hogy az évek során gyűjtött növekedési adatok, gondozási előzmények és növényfotók teljes mértékben az Ön kontrollja alatt maradjanak. Egyetlen harmadik féltől származó felhőszolgáltatás sem szüntetheti meg a gyűjteményi adataihoz való hozzáférést, és nem monetizálhatja kertészkedési szokásait.
A HortusFox főbb funkciói
Gondozási emlékeztetők
Állítson be ismétlődő feladatokat öntözésre, trágyázásra és átültetésre, hogy egyetlen növény se maradjon ki egy zsúfolt gondozási ütemtervben.
Helyalapú Szervezet
Rendeljen növényeket adott szobákhoz vagy kültéri helyekhez, hogy gyorsan szűrhesse gyűjteményét és önállóan kezelhesse az egyes területeket.
Időjárás integráció
Kapcsolja össze a helyi időjárási adatokat, hogy a kültéri növényápolás automatikusan igazodjon az esőzési és hőmérsékleti viszonyokhoz.
Növényfelismerés
Azonosítsa az ismeretlen fajokat közvetlenül az alkalmazásban a fotók alapján, hozzáadva a megerősített fajadatokat a katalógusához anélkül, hogy elhagyná a HortusFoxot.
Készletkezelés
Tartsa nyilván az edényeket, műtrágyákat, eszközöket és kellékeket a növényei mellett, így a kertészeti erőforrásokat mindig számontartja.
Együttműködő csevegés
A beépített csoportos csevegés lehetővé teszi a háztartások és csapatok számára, hogy külön üzenetküldő alkalmazások nélkül koordinálják a növénygondozási feladatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HortusFox szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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