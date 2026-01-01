A HortusFox egy célzott webalkalmazás azoknak a növénykedvelőknek, akik strukturáltan és adatvédelemmel szeretnék kezelni szobanövényeiket és kertjeiket. Lehetővé teszi a növények katalogizálását fényképekkel, fajnevekkel és egyedi attribútumokkal. Rendezheti őket helyszín szerint, és beállíthat ismétlődő gondozási emlékeztetőket öntözésre, trágyázásra és átültetésre. Az időjárási adatok integrációja segít a kültéri kertészeknek a gondozási ütemterveket a környezeti feltételekhez igazítani. A beépített növényfelismerés pedig segít az ismeretlen fajok azonosításában.

A HortusFox saját üzemeltetése az Ön VPS-én biztosítja, hogy az évek során gyűjtött növekedési adatok, gondozási előzmények és növényfotók teljes mértékben az Ön kontrollja alatt maradjanak. Egyetlen harmadik féltől származó felhőszolgáltatás sem szüntetheti meg a gyűjteményi adataihoz való hozzáférést, és nem monetizálhatja kertészkedési szokásait.