Akár 69% kedvezmény a HortusFox szolgáltatásra

Telepítse a HortusFoxot egykattintásos telepítéssel.

Saját üzemeltetésű növénykezelő rendszer katalogizáláshoz, gondozási rutinok ütemezéséhez és kertje privát rendszerezéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a HortusFoxot egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a HortusFox szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a HortusFox

A HortusFox egy célzott webalkalmazás azoknak a növénykedvelőknek, akik strukturáltan és adatvédelemmel szeretnék kezelni szobanövényeiket és kertjeiket. Lehetővé teszi a növények katalogizálását fényképekkel, fajnevekkel és egyedi attribútumokkal. Rendezheti őket helyszín szerint, és beállíthat ismétlődő gondozási emlékeztetőket öntözésre, trágyázásra és átültetésre. Az időjárási adatok integrációja segít a kültéri kertészeknek a gondozási ütemterveket a környezeti feltételekhez igazítani. A beépített növényfelismerés pedig segít az ismeretlen fajok azonosításában.

A HortusFox saját üzemeltetése az Ön VPS-én biztosítja, hogy az évek során gyűjtött növekedési adatok, gondozási előzmények és növényfotók teljes mértékben az Ön kontrollja alatt maradjanak. Egyetlen harmadik féltől származó felhőszolgáltatás sem szüntetheti meg a gyűjteményi adataihoz való hozzáférést, és nem monetizálhatja kertészkedési szokásait.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A HortusFox főbb funkciói

Gondozási emlékeztetők

Állítson be ismétlődő feladatokat öntözésre, trágyázásra és átültetésre, hogy egyetlen növény se maradjon ki egy zsúfolt gondozási ütemtervben.

Helyalapú Szervezet

Rendeljen növényeket adott szobákhoz vagy kültéri helyekhez, hogy gyorsan szűrhesse gyűjteményét és önállóan kezelhesse az egyes területeket.

Időjárás integráció

Kapcsolja össze a helyi időjárási adatokat, hogy a kültéri növényápolás automatikusan igazodjon az esőzési és hőmérsékleti viszonyokhoz.

Növényfelismerés

Azonosítsa az ismeretlen fajokat közvetlenül az alkalmazásban a fotók alapján, hozzáadva a megerősített fajadatokat a katalógusához anélkül, hogy elhagyná a HortusFoxot.

Készletkezelés

Tartsa nyilván az edényeket, műtrágyákat, eszközöket és kellékeket a növényei mellett, így a kertészeti erőforrásokat mindig számontartja.

Együttműködő csevegés

A beépített csoportos csevegés lehetővé teszi a háztartások és csapatok számára, hogy külön üzenetküldő alkalmazások nélkül koordinálják a növénygondozási feladatokat.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HortusFox szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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