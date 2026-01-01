A Lounge egy saját üzemeltetésű, web alapú IRC kliens. Tartós IRC bouncerként működik, és 24/7-ben csatlakozva marad a hálózatokhoz, így sosem maradsz le üzenetekről. Teljes csevegési előzményeket tárol, és szinkronizálja az olvasott jelölőket az összes eszközödön keresztül egy reszponzív böngészőfelületen.

A Lounge saját üzemeltetése egy VPS-en állandó IRC jelenlétet biztosít minden felhasználónak anélkül, hogy külön BNC szolgáltatásra lenne szükség. Támogatja a több felhasználói fiókot, a SASL és LDAP hitelesítést, a push értesítéseket, a link előnézeteket és a több IRC hálózathoz való egyidejű csatlakozást.