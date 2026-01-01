Telepítse a The Lounge-ot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű, mindig elérhető IRC kliens, amely folyamatosan kapcsolatban tartja Önt és tárolja a teljes üzenetelőzményeit minden eszközön.
Válasszon VPS csomagot a The Lounge szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a The Lounge
A Lounge egy saját üzemeltetésű, web alapú IRC kliens. Tartós IRC bouncerként működik, és 24/7-ben csatlakozva marad a hálózatokhoz, így sosem maradsz le üzenetekről. Teljes csevegési előzményeket tárol, és szinkronizálja az olvasott jelölőket az összes eszközödön keresztül egy reszponzív böngészőfelületen.
A Lounge saját üzemeltetése egy VPS-en állandó IRC jelenlétet biztosít minden felhasználónak anélkül, hogy külön BNC szolgáltatásra lenne szükség. Támogatja a több felhasználói fiókot, a SASL és LDAP hitelesítést, a push értesítéseket, a link előnézeteket és a több IRC hálózathoz való egyidejű csatlakozást.
A The Lounge főbb funkciói
Folyamatos kapcsolat
A Lounge 24/7-ben csatlakozva marad az IRC hálózatokhoz a VPS-eden, így az üzenetek offline állapotban lévő eszközeid esetén sem vesznek el.
Teljes üzenetelőzmények
Minden üzenet szerveroldalon tárolódik és szinkronizálódik minden eszközön, így teljes előzményeket kap bármely böngészőből.
Többhálózatos támogatás
Csatlakozzon több IRC hálózathoz egyszerre, külön fiókokkal minden felhasználó számára a szerverén.
Push értesítések
Kapjon mobil és asztali push értesítéseket az említésekről és közvetlen üzenetekről anélkül, hogy nyitva kellene tartania egy böngészőfüllel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a The Lounge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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