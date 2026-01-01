A Firefly egy egyszerűsített WireGuard VPN szerver. A WireGuard nagy teljesítményű, modern kriptográfiáját használja. Ehhez egy hozzáférhető webes UI-t biztosít az ügyfelek kezeléséhez, konfigurációk generálásához és kapcsolatok figyeléséhez. Ez kiküszöböli a hagyományos WireGuard beállítások bonyolultságát, így percek alatt, órák helyett, biztonságos VPN-t futtathat.

A Firefly saját VPS-en történő telepítése dedikált nyilvános IP-címet biztosít a megbízható VPN hozzáféréshez. Vállalati szintű sávszélességet kap ISP korlátozás nélkül. Teljes függetlenséget élvezhet harmadik féltől származó VPN szolgáltatóktól. Ezek naplózzák a forgalmat vagy váratlan leállásokat szenvednek el.