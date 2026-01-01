Telepítse a Firefly-t egyetlen kattintással.
Egyszerű WireGuard VPN szerver webes kezelőfelülettel a biztonságos VPN kapcsolatok létrehozására és kezelésére hálózati szakértelem nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Firefly szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Firefly
A Firefly egy egyszerűsített WireGuard VPN szerver. A WireGuard nagy teljesítményű, modern kriptográfiáját használja. Ehhez egy hozzáférhető webes UI-t biztosít az ügyfelek kezeléséhez, konfigurációk generálásához és kapcsolatok figyeléséhez. Ez kiküszöböli a hagyományos WireGuard beállítások bonyolultságát, így percek alatt, órák helyett, biztonságos VPN-t futtathat.
A Firefly saját VPS-en történő telepítése dedikált nyilvános IP-címet biztosít a megbízható VPN hozzáféréshez. Vállalati szintű sávszélességet kap ISP korlátozás nélkül. Teljes függetlenséget élvezhet harmadik féltől származó VPN szolgáltatóktól. Ezek naplózzák a forgalmat vagy váratlan leállásokat szenvednek el.
A Firefly főbb funkciói
Egykattintásos ügyfélbeállítás
WireGuard klienskonfigurációk és QR-kódok generálása mobil eszközökhöz közvetlenül a webes kezelőfelületről — nincs szükség parancssori ismeretekre.
Automatikus SSL tanúsítványok
A Firefly automatikusan ingyenes SSL tanúsítványokat biztosít, ezzel biztonságossá téve a kezelőfelületet manuális tanúsítványkonfiguráció nélkül.
Többplatformos kliensek
Működik minden hivatalos WireGuard klienssel iOS, Android, Windows, macOS és Linux rendszereken – csatlakoztasson bármilyen eszközt egyetlen konfigurációs fájllal.
Valós idejű monitorozás
Az irányítópult megmutatja az aktív kapcsolatokat és az ügyfelenkénti sávszélesség-használatot, így mindig tudja, ki van csatlakozva és mennyi forgalmat használ.
Nincs szükség rendszer WireGuardra
Teljesen Dockerben fut, anélkül, hogy a WireGuardot telepíteni kellene a gazda OS-re, egyszerűsítve a telepítést és tisztán tartva a gazdarendszert.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Firefly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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