Telepítse a WhoDB-t egyetlen kattintással.
Könnyű, web alapú adatbázis-kezelő Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis és még sok más számára.
Válasszon VPS csomagot a WhoDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WhoDB
A WhoDB egy gyors, könnyű adatbázis-kezelő eszköz, amellyel több adatbázis-rendszert fedezhet fel és kérdezhet le egyetlen webes felületen keresztül. Támogatja a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch és ClickHouse rendszereket, sokoldalú választássá téve azt fejlesztők és rendszergazdák számára, akik különböző adatkezelési környezetekben dolgoznak.
A WhoDB az egyszerűségre és a sebességre összpontosít. Közvetlenül az UI-ról csatlakozhat adatbázisaihoz, futtathat lekérdezéseket, böngészhet táblákat és vizsgálhat adatokat. Nincs szükség bonyolult konfigurációra vagy túlzottan nagy kliensszoftverre. Opcionálisan integrálhat AI modelleket, mint például az OpenAI vagy az Ollama, hogy lekérdezéseket generáljon természetes nyelvből közvetlenül az interfészen belül.
A WhoDB főbb funkciói
Több adatbázis támogatása
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch és ClickHouse adatbázisokhoz egy egységes felületről.
AI-támogatott lekérdezések
Használjon OpenAI, Anthropic, vagy egy helyi Ollama modellt SQL és NoSQL lekérdezések generálására természetes nyelvi parancsokból, közvetlenül a szerkesztőben.
Táblázat böngészése és szerkesztése
Böngésszen, szűrje, lapozza és szerkessze a sorokat a táblázatokban és gyűjteményekben, gyorssá és intuitívvá téve a rutin adatellenőrzést és javításokat.
Könnyű telepítés
Egyetlen Docker konténerként érkezik, külső függőségek nélkül, így másodpercek alatt elindul, és minimális terhelést jelent a VPS-ed számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WhoDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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