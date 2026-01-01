A WhoDB egy gyors, könnyű adatbázis-kezelő eszköz, amellyel több adatbázis-rendszert fedezhet fel és kérdezhet le egyetlen webes felületen keresztül. Támogatja a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch és ClickHouse rendszereket, sokoldalú választássá téve azt fejlesztők és rendszergazdák számára, akik különböző adatkezelési környezetekben dolgoznak.

A WhoDB az egyszerűségre és a sebességre összpontosít. Közvetlenül az UI-ról csatlakozhat adatbázisaihoz, futtathat lekérdezéseket, böngészhet táblákat és vizsgálhat adatokat. Nincs szükség bonyolult konfigurációra vagy túlzottan nagy kliensszoftverre. Opcionálisan integrálhat AI modelleket, mint például az OpenAI vagy az Ollama, hogy lekérdezéseket generáljon természetes nyelvből közvetlenül az interfészen belül.