A Firefly III az önállóan üzemeltetett személyes pénzügyek kezelésének etalonja. Átfogó platformot biztosít bevételei, kiadásai és költségvetései nyomon követésére, professzionális könyvelő szoftver pontosságával. A kettős könyvelési rendszer minden tranzakciót teljes forrás- és célkontextussal rögzít, pontos főkönyvet hozva létre, amelyet bármikor ellenőrizhet.

Saját VPS-en történő önálló üzemeltetéssel kiküszöböli az érzékeny pénzügyi adatok harmadik fél aggregátorokkal való megosztásának kockázatát. Ezáltal nettó vagyona, költési szokásai és számlaegyenlegei szigorúan bizalmasak maradnak, előfizetési díjak és adatbányászat nélkül.