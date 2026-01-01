Telepítse a Firefly III-at egyetlen kattintással.
Vegye át a teljes irányítást személyes pénzügyei felett egy biztonságos, saját üzemeltetésű kettős könyvelési rendszerrel.
Válasszon VPS csomagot a Firefly III szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Firefly III
A Firefly III az önállóan üzemeltetett személyes pénzügyek kezelésének etalonja. Átfogó platformot biztosít bevételei, kiadásai és költségvetései nyomon követésére, professzionális könyvelő szoftver pontosságával. A kettős könyvelési rendszer minden tranzakciót teljes forrás- és célkontextussal rögzít, pontos főkönyvet hozva létre, amelyet bármikor ellenőrizhet.
Saját VPS-en történő önálló üzemeltetéssel kiküszöböli az érzékeny pénzügyi adatok harmadik fél aggregátorokkal való megosztásának kockázatát. Ezáltal nettó vagyona, költési szokásai és számlaegyenlegei szigorúan bizalmasak maradnak, előfizetési díjak és adatbányászat nélkül.
A Firefly III főbb funkciói
Kettős könyvelés
Biztosítsa a pénzügyi pontosságot egy professzionális rendszerrel, amely minden fillért nyomon követ több számlán keresztül.
Haladó költségvetés-tervezés
Állítson be komplex havi vagy éves költségvetéseket, és kapjon vizuális jelzéseket, amikor közeledik a korlátaihoz.
Automatizálási szabályok
Spóroljon időt egyéni szabályok létrehozásával, amelyek automatikusan kategorizálják és címkézik a tranzakciókat leírások vagy összegek alapján.
Részletes jelentés
Készítsen átfogó diagramokat és grafikonokat, hogy vizualizálja nettó vagyonát, kiadási szokásait és pénzügyi növekedését az idő múlásával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Firefly III szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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