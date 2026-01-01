A Daptin egy nyílt forráskódú backend-as-a-service, amely bármilyen adatmodellt teljes REST és GraphQL API-vá alakít, beépített felhasználói hitelesítéssel, szerepköralapú engedélyekkel és állapotgépekkel.

A végpontkezelők írása helyett entitásokat és kapcsolatokat definiálhat YAML vagy JSON formátumban. A Daptin automatikusan generálja a teljes CRUD felületet, irányítópultot és OpenAPI specifikációt.

A Daptin saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a felhasználói adatokat, OAuth hitelesítő adatokat és feltöltött eszközöket. Nincsenek kérésenkénti díjak.

Az egyetlen bináris telepítés beépített támogatást tartalmaz SQLite, PostgreSQL és MySQL adatbázisokhoz. Emellett rclone-alapú tárolóadaptereket kínál felhővel szinkronizált fájloszlopokhoz. Integrált piactéri csomagok segítik a funkciók szelektív engedélyezését.