Telepítse a Daptint egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú headless CMS, amely bármilyen adatmodellt elérhetővé tesz automatikusan generált REST és GraphQL API-kon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Daptin szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Daptin
A Daptin egy nyílt forráskódú backend-as-a-service, amely bármilyen adatmodellt teljes REST és GraphQL API-vá alakít, beépített felhasználói hitelesítéssel, szerepköralapú engedélyekkel és állapotgépekkel.
A végpontkezelők írása helyett entitásokat és kapcsolatokat definiálhat YAML vagy JSON formátumban. A Daptin automatikusan generálja a teljes CRUD felületet, irányítópultot és OpenAPI specifikációt.
A Daptin saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a felhasználói adatokat, OAuth hitelesítő adatokat és feltöltött eszközöket. Nincsenek kérésenkénti díjak.
Az egyetlen bináris telepítés beépített támogatást tartalmaz SQLite, PostgreSQL és MySQL adatbázisokhoz. Emellett rclone-alapú tárolóadaptereket kínál felhővel szinkronizált fájloszlopokhoz. Integrált piactéri csomagok segítik a funkciók szelektív engedélyezését.
A Daptin főbb funkciói
Automatikusan generált API-k
Entitásokat definiáljon YAML-ben vagy JSON-ban, és a Daptin azonnal elérhetővé tesz REST végpontokat, egy GraphQL sémát és egy OpenAPI specifikációt — nincs szükség kezelő kódra.
Több adatbázisú backend
Futtassa ugyanazt a Daptin példányt SQLite-tal a gyors kezdéshez, vagy skálázza PostgreSQL-re és MySQL-re a modelldefiníciók módosítása nélkül.
Hitelesítés és engedélyek
Beépített felhasználókezelés, OAuth2 közösségi bejelentkezés, JWT hitelesítés és részletes, soronkénti jogosultságok szükségtelenné teszik egy különálló identitásszolgáltatás használatát.
Műveletek és állapotgépek
Modellezze az üzleti munkafolyamatokat közvetlenül a Daptinben műveletláncok és véges állapotú automaták segítségével, felváltva az egyedi szerverkódot a tipikus CRUD vezényléshez.
Felhőtárhely-szinkronizálás
Az eszközoszlopok rclone-alapú szolgáltatókon keresztül tárolnak fájlokat, lehetővé téve a feltöltések szinkronizálását az S3-ba, a Google Drive-ba, a Dropboxba és több tucat más háttérrendszerbe, azonnal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Daptin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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