A Memos egy saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egy egyszerű idővonal köré épül. Ez megszünteti a hagyományos jegyzetelő eszközökkel járó nehézségeket – nincs cím, nincs mappa, csak írjon és mentsen. Támogatja a Markdown formázást, a hashtag rendszerezést, a képmellékleteket és a teljes szöveges keresést. Emellett többfelhasználós hozzáférést biztosít egyetlen könnyű konténerből, amelyet SQLite támogat.

A Memos futtatása saját VPS-en azt jelenti, hogy jegyzetei soha nem kerülnek harmadik fél szerverére. Az előfizetési díjak megszűnnek. A teljes rögzített tudásbázisa korlátlan ideig hozzáférhető marad. Ezáltal elkerülhető a szolgáltatásleállások kockázata, amelyek a kereskedelmi jegyzetelő platformokat érintik.