Memos telepítése egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, adatvédelem-központú jegyzetelő alkalmazás súrlódásmentes idővonallal a gondolatok azonnali rögzítésére.
Válasszon VPS csomagot a Memos szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Memos
A Memos egy saját üzemeltetésű jegyzetelő alkalmazás, amely egy egyszerű idővonal köré épül. Ez megszünteti a hagyományos jegyzetelő eszközökkel járó nehézségeket – nincs cím, nincs mappa, csak írjon és mentsen. Támogatja a Markdown formázást, a hashtag rendszerezést, a képmellékleteket és a teljes szöveges keresést. Emellett többfelhasználós hozzáférést biztosít egyetlen könnyű konténerből, amelyet SQLite támogat.
A Memos futtatása saját VPS-en azt jelenti, hogy jegyzetei soha nem kerülnek harmadik fél szerverére. Az előfizetési díjak megszűnnek. A teljes rögzített tudásbázisa korlátlan ideig hozzáférhető marad. Ezáltal elkerülhető a szolgáltatásleállások kockázata, amelyek a kereskedelmi jegyzetelő platformokat érintik.
A Memos főbb funkciói
Zökkenőmentes rögzítés
Nincs szükség címekre vagy mappákra — nyissa meg az alkalmazást, írja be gondolatát, és mentse el másodpercek alatt anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatát.
Markdown Támogatás
Jegyzetek formázása fejlécekkel, kódblokkokkal, ellenőrzőlistákkal és hivatkozásokkal standard Markdown szintaxis használatával.
Hashtag szervezet
Címkézze fel jegyzeteit hashtagekkel írás közben, és szűrje azonnal az idővonalat bármely téma vagy projekt áttekintéséhez.
Teljes szöveges keresés
Megtalálhatja bármely jegyzetét teljes előzményei között ezredmásodpercek alatt, mappahierarchiákban való navigálás nélkül.
Teljes adatvédelem
Minden jegyzet a VPS-eden marad — nincs hirdetéselemzés, nincs felhőalapú szinkronizálás harmadik felekkel és nincsenek előfizetési díjak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Memos szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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