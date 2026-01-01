Az OpenFGA egy nyílt forráskódú engedélyezési motor, amely a Google Zanzibar elveire épül – ez a globálisan elosztott engedélyezési rendszer működteti a Google Drive, Docs és Calendar szolgáltatásokat. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy emberi olvasásra alkalmas modellező nyelv segítségével finomhangolt hozzáférés-vezérlési szabályzatokat definiáljanak és érvényesítsenek. Ezeket a szabályzatokat aztán nagy átviteli sebességgel értékelhetik egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül. A ReBAC (kapcsolatalapú hozzáférés-vezérlés), az RBAC (szerepalapú) és az ABAC (attribútumalapú) modellek mind natívan támogatottak. Ezek egyetlen engedélyezési sémán belül kombinálhatók.

Az OpenFGA saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az engedélyezési logikát és a kapcsolati adatokat. Nincs gyártói függőség vagy ellenőrzésenkénti díjszabás. Az engedélyezési ellenőrzések alacsony késleltetéssel futnak a saját PostgreSQL tárolója ellen. Az API pedig tisztán integrálható bármilyen nyelven írt alkalmazásokkal a hivatalos SDK-kon keresztül.