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Nagy teljesítményű engedélyezési motor, amelyet a Google Zanzibar inspirált a finomhangolt hozzáférés-vezérlés modellezésére és érvényesítésére HTTP és gRPC API-kon keresztül.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
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30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az OpenFGA-t egyetlen kattintással.

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KVM 1
7 059Ft
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4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
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16 TB sávszélesség
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26 219Ft
8 879Ft/hó
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20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OpenFGA

Az OpenFGA egy nyílt forráskódú engedélyezési motor, amely a Google Zanzibar elveire épül – ez a globálisan elosztott engedélyezési rendszer működteti a Google Drive, Docs és Calendar szolgáltatásokat. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy emberi olvasásra alkalmas modellező nyelv segítségével finomhangolt hozzáférés-vezérlési szabályzatokat definiáljanak és érvényesítsenek. Ezeket a szabályzatokat aztán nagy átviteli sebességgel értékelhetik egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül. A ReBAC (kapcsolatalapú hozzáférés-vezérlés), az RBAC (szerepalapú) és az ABAC (attribútumalapú) modellek mind natívan támogatottak. Ezek egyetlen engedélyezési sémán belül kombinálhatók.

Az OpenFGA saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az engedélyezési logikát és a kapcsolati adatokat. Nincs gyártói függőség vagy ellenőrzésenkénti díjszabás. Az engedélyezési ellenőrzések alacsony késleltetéssel futnak a saját PostgreSQL tárolója ellen. Az API pedig tisztán integrálható bármilyen nyelven írt alkalmazásokkal a hivatalos SDK-kon keresztül.

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Erre jó a {name}

A OpenFGA főbb funkciói

Google Zanzibar modell

Kifejezze az engedélyezési szabályzatokat típusos kapcsolati tuple-ökként — ugyanaz a megközelítés, amelyet a Google Drive is használ — lehetővé téve a konzisztens, skálázható hozzáférés-vezérlést a szolgáltatások között.

Alacsony késleltetésű ellenőrzések

A kérések kritikus útvonalára tervezett OpenFGA ezredmásodpercek alatt értékeli az engedélyezési ellenőrzéseket, így a jogosultsági döntések soha nem válnak szűk keresztmetszetté a felhasználói kérésekben.

HTTP és gRPC API-k

Hozzáférési ellenőrzések kiértékelése, kapcsolati tuple-ök írása és hozzáférési fák bővítése HTTP és gRPC felett, hivatalos SDK-kkal Go, Node.js, Python, Java és .NET nyelvekhez.

Több hitelesítési modell

Határozza meg az RBAC, ReBAC és ABAC irányelveket — vagy kombinálja mindhármat — egyetlen engedélyezési sémán belül, amely lefedi az alkalmazásában található minden erőforrástípust.

PostgreSQL perzisztencia

A kapcsolati n-esek és a modellverziók egy PostgreSQL adatbázisban tárolódnak, tartós, lekérdezhető engedélyezési állapotot biztosítva tranzakciós konzisztenciával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenFGA szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

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Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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