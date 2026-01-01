Telepítse az OpenFGA-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű engedélyezési motor, amelyet a Google Zanzibar inspirált a finomhangolt hozzáférés-vezérlés modellezésére és érvényesítésére HTTP és gRPC API-kon keresztül.
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Erre jó a OpenFGA
Az OpenFGA egy nyílt forráskódú engedélyezési motor, amely a Google Zanzibar elveire épül – ez a globálisan elosztott engedélyezési rendszer működteti a Google Drive, Docs és Calendar szolgáltatásokat. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy emberi olvasásra alkalmas modellező nyelv segítségével finomhangolt hozzáférés-vezérlési szabályzatokat definiáljanak és érvényesítsenek. Ezeket a szabályzatokat aztán nagy átviteli sebességgel értékelhetik egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül. A ReBAC (kapcsolatalapú hozzáférés-vezérlés), az RBAC (szerepalapú) és az ABAC (attribútumalapú) modellek mind natívan támogatottak. Ezek egyetlen engedélyezési sémán belül kombinálhatók.
Az OpenFGA saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az engedélyezési logikát és a kapcsolati adatokat. Nincs gyártói függőség vagy ellenőrzésenkénti díjszabás. Az engedélyezési ellenőrzések alacsony késleltetéssel futnak a saját PostgreSQL tárolója ellen. Az API pedig tisztán integrálható bármilyen nyelven írt alkalmazásokkal a hivatalos SDK-kon keresztül.
A OpenFGA főbb funkciói
Google Zanzibar modell
Kifejezze az engedélyezési szabályzatokat típusos kapcsolati tuple-ökként — ugyanaz a megközelítés, amelyet a Google Drive is használ — lehetővé téve a konzisztens, skálázható hozzáférés-vezérlést a szolgáltatások között.
Alacsony késleltetésű ellenőrzések
A kérések kritikus útvonalára tervezett OpenFGA ezredmásodpercek alatt értékeli az engedélyezési ellenőrzéseket, így a jogosultsági döntések soha nem válnak szűk keresztmetszetté a felhasználói kérésekben.
HTTP és gRPC API-k
Hozzáférési ellenőrzések kiértékelése, kapcsolati tuple-ök írása és hozzáférési fák bővítése HTTP és gRPC felett, hivatalos SDK-kkal Go, Node.js, Python, Java és .NET nyelvekhez.
Több hitelesítési modell
Határozza meg az RBAC, ReBAC és ABAC irányelveket — vagy kombinálja mindhármat — egyetlen engedélyezési sémán belül, amely lefedi az alkalmazásában található minden erőforrástípust.
PostgreSQL perzisztencia
A kapcsolati n-esek és a modellverziók egy PostgreSQL adatbázisban tárolódnak, tartós, lekérdezhető engedélyezési állapotot biztosítva tranzakciós konzisztenciával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenFGA szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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