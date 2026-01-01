Telepítse a Topola Genealogy Viewer-t egy kattintásos telepítéssel.
Interaktív GEDCOM megjelenítő, amely családfa homokóra diagramokat jelenít meg közvetlenül a családfa fájljaiból.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Topola Genealogy Viewer
A Topola Genealogy Viewer egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amely a standard GEDCOM exportokat bármely genealógiai programból interaktív, navigálható családfa diagramokká alakítja. Homokóra és összes rokon nézeteket jelenít meg. Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy bármely személyre kattintva újra fókuszálják a fát. Támogatja a nyomtatást vagy exportálást PDF, PNG és SVG formátumba offline megosztáshoz.
A Topola saját VPS-en történő üzemeltetése érzékeny családi adatokat — neveket, születési dátumokat, élő rokonokat — teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. A nézegető a GEDCOM fájlokat kliensoldalon, a böngészőben dolgozza fel. Egy privát telepítés megszünteti a harmadik féltől származó tárhelytől való függőséget. Ez különösen hasznos genealógiai társaságok, archívumok vagy családtörténészek számára, akik rokonokat szolgálnak ki az interneten keresztül.
A Topola Genealogy Viewer főbb funkciói
GEDCOM szabvány támogatás
Betölti a szabványos GEDCOM fájlokat, amelyeket a Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker és bármely más genealógiai eszközből exportáltak – átalakítás nem szükséges.
Interaktív homokóra diagram
Kattintson bármelyik személyre a fa újraközpontosításához és az ősök és leszármazottak felfedezéséhez egyetlen, gördülékeny nézetben, sima átmeneti animációkkal.
Kliensoldali adatvédelem
A GEDCOM fájlokat teljes egészében a böngészőben dolgozzák fel, így a családfa adatok soha nem érintenek szerveroldali adatbázist vagy külső szolgáltatást.
Exportálás és nyomtatás
Exportálja a családfákat PDF, PNG vagy SVG formátumba, és nyomtassa ki a teljes családfát archív mappákhoz, találkozókhoz vagy kutatási megosztáshoz.
URL-alapú megosztás
Permalinkek generálása, amelyek közvetlenül egy webes URL-ről töltenek be GEDCOM-ot, ideális családfák beágyazásához személyes webhelyekre vagy wikikre.
Gramps és WikiTree kész
Integrálódik a Gramps-szel az Interaktív Családfa bővítményen keresztül és natívan böngészi a WikiTree profilokat dinamikus fa nézetén keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Topola Genealogy Viewer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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