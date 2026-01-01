Akár 69% kedvezmény a Topola Genealogy Viewer szolgáltatásra

Telepítse a Topola Genealogy Viewer-t egy kattintásos telepítéssel.

Interaktív GEDCOM megjelenítő, amely családfa homokóra diagramokat jelenít meg közvetlenül a családfa fájljaiból.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Topola Genealogy Viewer-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Topola Genealogy Viewer szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Topola Genealogy Viewer

A Topola Genealogy Viewer egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amely a standard GEDCOM exportokat bármely genealógiai programból interaktív, navigálható családfa diagramokká alakítja. Homokóra és összes rokon nézeteket jelenít meg. Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy bármely személyre kattintva újra fókuszálják a fát. Támogatja a nyomtatást vagy exportálást PDF, PNG és SVG formátumba offline megosztáshoz.

A Topola saját VPS-en történő üzemeltetése érzékeny családi adatokat — neveket, születési dátumokat, élő rokonokat — teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. A nézegető a GEDCOM fájlokat kliensoldalon, a böngészőben dolgozza fel. Egy privát telepítés megszünteti a harmadik féltől származó tárhelytől való függőséget. Ez különösen hasznos genealógiai társaságok, archívumok vagy családtörténészek számára, akik rokonokat szolgálnak ki az interneten keresztül.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Topola Genealogy Viewer főbb funkciói

GEDCOM szabvány támogatás

Betölti a szabványos GEDCOM fájlokat, amelyeket a Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker és bármely más genealógiai eszközből exportáltak – átalakítás nem szükséges.

Interaktív homokóra diagram

Kattintson bármelyik személyre a fa újraközpontosításához és az ősök és leszármazottak felfedezéséhez egyetlen, gördülékeny nézetben, sima átmeneti animációkkal.

Kliensoldali adatvédelem

A GEDCOM fájlokat teljes egészében a böngészőben dolgozzák fel, így a családfa adatok soha nem érintenek szerveroldali adatbázist vagy külső szolgáltatást.

Exportálás és nyomtatás

Exportálja a családfákat PDF, PNG vagy SVG formátumba, és nyomtassa ki a teljes családfát archív mappákhoz, találkozókhoz vagy kutatási megosztáshoz.

URL-alapú megosztás

Permalinkek generálása, amelyek közvetlenül egy webes URL-ről töltenek be GEDCOM-ot, ideális családfák beágyazásához személyes webhelyekre vagy wikikre.

Gramps és WikiTree kész

Integrálódik a Gramps-szel az Interaktív Családfa bővítményen keresztül és natívan böngészi a WikiTree profilokat dinamikus fa nézetén keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Topola Genealogy Viewer szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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