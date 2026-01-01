A Topola Genealogy Viewer egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amely a standard GEDCOM exportokat bármely genealógiai programból interaktív, navigálható családfa diagramokká alakítja. Homokóra és összes rokon nézeteket jelenít meg. Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy bármely személyre kattintva újra fókuszálják a fát. Támogatja a nyomtatást vagy exportálást PDF, PNG és SVG formátumba offline megosztáshoz.

A Topola saját VPS-en történő üzemeltetése érzékeny családi adatokat — neveket, születési dátumokat, élő rokonokat — teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. A nézegető a GEDCOM fájlokat kliensoldalon, a böngészőben dolgozza fel. Egy privát telepítés megszünteti a harmadik féltől származó tárhelytől való függőséget. Ez különösen hasznos genealógiai társaságok, archívumok vagy családtörténészek számára, akik rokonokat szolgálnak ki az interneten keresztül.