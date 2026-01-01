Az Uptrace egy nyílt forráskódú Application Performance Monitoring (APM) platform. Egyetlen felületen egyesíti az OpenTelemetry-vel műszerezett alkalmazások elosztott nyomkövetéseit. Kezeli a metrikákat és a naplókat is. A nagy átviteli sebességű telemetria tárolására ClickHouse-t használ. A metaadatokhoz PostgreSQL-t alkalmaz. Per-host licencdíjak vagy adatrezidencia-aggályok nélkül biztosítja a Datadog és New Relic megfigyelhetőségi képességeit.

Az Uptrace saját VPS-en történő üzemeltetése minden telemetria adatot a saját infrastruktúráján tart. Nincs per-span vagy per-log díjszabás. Bármely OpenTelemetry SDK-kkal műszerezett alkalmazás közvetlenül küldhet adatokat OTLP-n keresztül. Ez magában foglalja a Go, Python, Node.js, Java, .NET és más nyelveket. Nincs szükség további konfigurációra.