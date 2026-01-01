Telepítse az Uptrace-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú APM platform elosztott nyomkövetésekhez, metrikákhoz és naplókhoz, amely natívan az OpenTelemetry-re épül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Uptrace
Az Uptrace egy nyílt forráskódú Application Performance Monitoring (APM) platform. Egyetlen felületen egyesíti az OpenTelemetry-vel műszerezett alkalmazások elosztott nyomkövetéseit. Kezeli a metrikákat és a naplókat is. A nagy átviteli sebességű telemetria tárolására ClickHouse-t használ. A metaadatokhoz PostgreSQL-t alkalmaz. Per-host licencdíjak vagy adatrezidencia-aggályok nélkül biztosítja a Datadog és New Relic megfigyelhetőségi képességeit.
Az Uptrace saját VPS-en történő üzemeltetése minden telemetria adatot a saját infrastruktúráján tart. Nincs per-span vagy per-log díjszabás. Bármely OpenTelemetry SDK-kkal műszerezett alkalmazás közvetlenül küldhet adatokat OTLP-n keresztül. Ez magában foglalja a Go, Python, Node.js, Java, .NET és más nyelveket. Nincs szükség további konfigurációra.
A Uptrace főbb funkciói
Elosztott nyomkövetés
Vizualizálja a kérésfolyamokat mikroszolgáltatások között teljes span részletekkel, flame grafikonokkal és szolgáltatásfüggőségi térképekkel a késleltetési szűk keresztmetszetek azonosításához.
Metrikák és irányítópultok
PromQL-kompatibilis metrikus motor 50+ előre elkészített irányítópulttal népszerű keretrendszerekhez, adatbázisokhoz és infrastruktúra-komponensekhez.
Központosított naplókeresés
Betöltés és teljes szöveges keresés strukturált naplókban, korrelált nyomkövetésekkel és metrikákkal együtt, egyetlen egységes lekérdező felületen.
Riasztások és értesítések
Állítson be küszöbérték-alapú vagy anomália-riasztásokat e-mailre, Slackre, PagerDuty-ra vagy egyéni webhook végpontokra irányítással.
OTLP-natív betöltés
Telemetria fogadása bármely OpenTelemetry SDK-ból gRPC-n vagy HTTP-n keresztül, egyedi adapterek, gyűjtők vagy saját ügynökök nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Uptrace szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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