Redpanda Console telepítése egyetlen kattintással.
Fejlesztőbarát webes felhasználói felület Kafka és Redpanda klaszterek, topikok, fogyasztói csoportok és élő üzenetfolyamok kezeléséhez.
Válasszon VPS csomagot a Redpanda Console szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Redpanda Console
A Redpanda Console egy nyílt forráskódú web UI, amelyet a Redpanda Data fejlesztett ki Kafka-kompatibilis streaming klaszterek ellenőrzésére és üzemeltetésére. Megjeleníti a témákat, partíciókat, eltolásokat, fogyasztói csoportokat, sémákat, ACL-eket és az élő üzenet hasznos adatokat egyetlen felületen keresztül, beépített támogatással a JSON, Avro, Protobuf és MessagePack dekódoláshoz.
Ez az egykattintásos telepítés a Console-t egy beágyazott Redpanda brókerrel együtt szállítja. Így egy működő Kafka-API végpontot, séma regisztert és Admin API-t kap, amint a konténer elindul. Saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az eseményadatokat, az ügyfél hasznos adatokat és a stream metaadatokat. Nincsenek brókerenkénti SaaS díjak.
A Redpanda Console főbb funkciói
Élő üzenet megjelenítő
Rekordok streamelése bármely témakörből valós időben, időutazással, kereséssel és mezőnkénti dekódolással JSON, Avro és Protobuf adatcsomagokhoz.
Témakezelés
Témák létrehozása, konfigurálása és törlése, megőrzési és partícióbeállítások szerkesztése, valamint tesztüzenetek előállítása közvetlenül a böngészőből.
Fogyasztói csoportok elemzése
Vizsgálja meg a csoporttagokat, a partíciónkénti késést és az eltolásokat, hogy hibakeresést végezhessen az elakadt fogyasztókon anélkül, hogy CLI eszközökben kellene turkálnia.
Beépített Schema Registry
Böngésszen az Avro, JSON Schema és Protobuf témák között, tekintse meg a verzióelőzményeket és ellenőrizze a kompatibilitást, mielőtt élesítené a változtatásokat.
Beágyazott Redpanda broker
Tartalmaz egy teljesen konfigurált Redpanda brokert, amely elérhetővé teszi a Kafka API-t, a Schema Registryt és az Admin API-t azonnali teszteléshez.
Kafka API kompatibilis
Csatlakoztassa a Console-t bármely külső Kafka, Confluent Cloud, MSK vagy Redpanda fürthöz a meglévő brókerek megadásával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Redpanda Console szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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