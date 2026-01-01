A Redpanda Console egy nyílt forráskódú web UI, amelyet a Redpanda Data fejlesztett ki Kafka-kompatibilis streaming klaszterek ellenőrzésére és üzemeltetésére. Megjeleníti a témákat, partíciókat, eltolásokat, fogyasztói csoportokat, sémákat, ACL-eket és az élő üzenet hasznos adatokat egyetlen felületen keresztül, beépített támogatással a JSON, Avro, Protobuf és MessagePack dekódoláshoz.

Ez az egykattintásos telepítés a Console-t egy beágyazott Redpanda brókerrel együtt szállítja. Így egy működő Kafka-API végpontot, séma regisztert és Admin API-t kap, amint a konténer elindul. Saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az eseményadatokat, az ügyfél hasznos adatokat és a stream metaadatokat. Nincsenek brókerenkénti SaaS díjak.