A Mail-Archiver egy nyílt forráskódú e-mail archiváló és kereső platform, amely ASP.NET Core és PostgreSQL alapokon épült. IMAP és Microsoft 365 fiókokhoz csatlakozik a Graph API-n keresztül. Az e-maileket automatikusan szinkronizálja egy konfigurálható ütemezés szerint, így mindig rendelkezésére áll minden üzenet és melléklet kereshető, helyi másolata.

Az e-mail archívum saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alá vonja a megfelelőséget, az auditnaplókat és a hosszú távú tárolást. Nincs harmadik féltől származó felhőhozzáférés, nincsenek postafiókonkénti díjak, és nincs függőség az e-mail szolgáltatója adatmegőrzési szabályzatától. Az e-mailek exportálhatók .mbox vagy .eml archívumként, visszaállíthatók bármely postafiókba, vagy másodpercek alatt kereshetők több éves történetben.