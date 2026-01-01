Telepítse a Mail-Archivert egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett e-mail archiváló platform, amely bármely IMAP vagy Microsoft 365 postafiókhoz csatlakozik és minden üzenetet helyben megőriz.
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Erre jó a Mail-Archiver
A Mail-Archiver egy nyílt forráskódú e-mail archiváló és kereső platform, amely ASP.NET Core és PostgreSQL alapokon épült. IMAP és Microsoft 365 fiókokhoz csatlakozik a Graph API-n keresztül. Az e-maileket automatikusan szinkronizálja egy konfigurálható ütemezés szerint, így mindig rendelkezésére áll minden üzenet és melléklet kereshető, helyi másolata.
Az e-mail archívum saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alá vonja a megfelelőséget, az auditnaplókat és a hosszú távú tárolást. Nincs harmadik féltől származó felhőhozzáférés, nincsenek postafiókonkénti díjak, és nincs függőség az e-mail szolgáltatója adatmegőrzési szabályzatától. Az e-mailek exportálhatók .mbox vagy .eml archívumként, visszaállíthatók bármely postafiókba, vagy másodpercek alatt kereshetők több éves történetben.
A Mail-Archiver főbb funkciói
IMAP és M365 szinkronizálás
Automatikusan archiválja az e-maileket bármely IMAP vagy Microsoft 365 postafiókból egy konfigurálható ütemezés szerint, így a helyi másolat mindig naprakész marad.
Teljes szöveges keresés
Keressen az összes archivált e-mailben és mellékletben azonnal, szűrőkkel feladó, dátumtartomány és postafiók szerint.
Exportálás és visszaállítás
Exportálja a teljes postafiókokat .mbox vagy tömörített .eml fájlként, vagy állítsa vissza a kiválasztott e-maileket bármely célpostafiókba.
Többfelhasználós hozzáférés
Több felhasználó kezelése Adminisztrátor, Önálló kezelő és Standard szerepkörökkel, mindegyik fiókonkénti engedélyekkel és teljes hozzáférési naplóval.
Adatmegőrzési szabályzatok
Az e-mailek automatikus eltávolítása a forrás levelezőszerverről meghatározott számú nap elteltével, miközben a helyi archívum érintetlen marad.
MBox és EML importálás
Importálja a meglévő .mbox vagy .eml archívumokat akár 10 GB-ig, hogy más e-mail kliensektől vagy archiváló eszközöktől migráljon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mail-Archiver szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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