Akár 69% kedvezmény a RStudio Server szolgáltatásra

Telepítse az RStudio Servert egyetlen kattintással.

Böngészőalapú R IDE statisztikai számításokhoz, adatelemzéshez és vizualizációhoz helyi telepítés nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az RStudio Servert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a RStudio Server szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RStudio Server

Az RStudio Server az RStudio IDE webes verziója, az R programozási nyelv legszélesebb körben használt fejlesztői környezete.

Teljesen böngészőben fut. Adatkutatók, statisztikusok és kutatók számára ugyanazt a funkciókban gazdag R környezetet nyújtja, mint egy helyi asztali gép. Ez magában foglalja a szkriptszerkesztőt, a konzolt, az ábramegjelenítőt, a csomagkezelőt és a környezetellenőrzőt. Mindehhez nem szükséges R vagy RStudio telepítése minden felhasználó gépére.

Az RStudio Server saját üzemeltetése egy VPS-en állandó R környezetet biztosít csapatának, dedikált CPU-val és memóriával támogatva. Az elemzések, csomagtelepítések és nagy adathalmazok a szerveren maradnak, ahelyett, hogy a helyi gép erőforrásait fogyasztanák. Ezáltal gyakorlatilag bármilyen eszközről futtathatók a számításigényes R feladatok.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A RStudio Server főbb funkciói

Teljes R IDE böngészőben

A teljes RStudio felület — szkriptszerkesztő, konzol, környezetböngésző és ábramegjelenítő — a böngészőjében fut, anélkül, hogy helyi R telepítésre lenne szükség.

R Markdown jegyzetfüzetek

R Markdown dokumentumok létrehozása és renderelése, amelyek kódot, kimenetet és szöveget kombinálnak reprodukálható HTML, PDF vagy Word jelentésekké egyetlen kattintással.

Shiny alkalmazás-fejlesztés

Készítsen és tekintsen meg interaktív Shiny webalkalmazásokat közvetlenül a szerkesztőből, élő előnézeti ablakkal a gyors iterációhoz.

Csomagkezelés

Telepítse és kezelje az R csomagokat a CRAN-ról, a Bioconductorról és a GitHubról közvetlenül az IDE-ből automatikus függőségfeloldással.

Beépített Git integráció

Verziókezelő szkriptek, elemzések és projektek beépített Git és SVN támogatással, az IDE elhagyása nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RStudio Server szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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