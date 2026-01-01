Az RStudio Server az RStudio IDE webes verziója, az R programozási nyelv legszélesebb körben használt fejlesztői környezete.

Teljesen böngészőben fut. Adatkutatók, statisztikusok és kutatók számára ugyanazt a funkciókban gazdag R környezetet nyújtja, mint egy helyi asztali gép. Ez magában foglalja a szkriptszerkesztőt, a konzolt, az ábramegjelenítőt, a csomagkezelőt és a környezetellenőrzőt. Mindehhez nem szükséges R vagy RStudio telepítése minden felhasználó gépére.

Az RStudio Server saját üzemeltetése egy VPS-en állandó R környezetet biztosít csapatának, dedikált CPU-val és memóriával támogatva. Az elemzések, csomagtelepítések és nagy adathalmazok a szerveren maradnak, ahelyett, hogy a helyi gép erőforrásait fogyasztanák. Ezáltal gyakorlatilag bármilyen eszközről futtathatók a számításigényes R feladatok.