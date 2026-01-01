Telepítse az RStudio Servert egyetlen kattintással.
Böngészőalapú R IDE statisztikai számításokhoz, adatelemzéshez és vizualizációhoz helyi telepítés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a RStudio Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RStudio Server
Az RStudio Server az RStudio IDE webes verziója, az R programozási nyelv legszélesebb körben használt fejlesztői környezete.
Teljesen böngészőben fut. Adatkutatók, statisztikusok és kutatók számára ugyanazt a funkciókban gazdag R környezetet nyújtja, mint egy helyi asztali gép. Ez magában foglalja a szkriptszerkesztőt, a konzolt, az ábramegjelenítőt, a csomagkezelőt és a környezetellenőrzőt. Mindehhez nem szükséges R vagy RStudio telepítése minden felhasználó gépére.
Az RStudio Server saját üzemeltetése egy VPS-en állandó R környezetet biztosít csapatának, dedikált CPU-val és memóriával támogatva. Az elemzések, csomagtelepítések és nagy adathalmazok a szerveren maradnak, ahelyett, hogy a helyi gép erőforrásait fogyasztanák. Ezáltal gyakorlatilag bármilyen eszközről futtathatók a számításigényes R feladatok.
A RStudio Server főbb funkciói
Teljes R IDE böngészőben
A teljes RStudio felület — szkriptszerkesztő, konzol, környezetböngésző és ábramegjelenítő — a böngészőjében fut, anélkül, hogy helyi R telepítésre lenne szükség.
R Markdown jegyzetfüzetek
R Markdown dokumentumok létrehozása és renderelése, amelyek kódot, kimenetet és szöveget kombinálnak reprodukálható HTML, PDF vagy Word jelentésekké egyetlen kattintással.
Shiny alkalmazás-fejlesztés
Készítsen és tekintsen meg interaktív Shiny webalkalmazásokat közvetlenül a szerkesztőből, élő előnézeti ablakkal a gyors iterációhoz.
Csomagkezelés
Telepítse és kezelje az R csomagokat a CRAN-ról, a Bioconductorról és a GitHubról közvetlenül az IDE-ből automatikus függőségfeloldással.
Beépített Git integráció
Verziókezelő szkriptek, elemzések és projektek beépített Git és SVN támogatással, az IDE elhagyása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RStudio Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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