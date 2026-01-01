A TriliumNext Notes egy saját üzemeltetésű személyes tudáskezelő alkalmazás, amely egy hierarchikus fa struktúra köré épül, és több ezer jegyzetet képes tárolni. Támogatja a gazdag WYSIWYG szerkesztést, a kódrészleteket, a matematikai képleteket, és egy szkriptelő motort az egyedi munkafolyamatok és az automatizált jegyzetkezelés építéséhez.

A VPS-en történő saját üzemeltetés korlátlan jegyzettárolást, állandó szinkronizálást biztosít az eszközök között, és a tudásbázis teljes tulajdonjogát adja. A jegyzetek klónozhatók több helyre, egyedi attribútumokkal bővíthetők, és elérhetők az ETAPI REST API-n keresztül külső integrációkhoz.