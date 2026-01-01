Telepítse a TriliumNext Notes-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes tudásbázis hierarchikus jegyzetekkel, szkriptelési támogatással és egy hatékony REST API-val az automatizáláshoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TriliumNext Notes
A TriliumNext Notes egy saját üzemeltetésű személyes tudáskezelő alkalmazás, amely egy hierarchikus fa struktúra köré épül, és több ezer jegyzetet képes tárolni. Támogatja a gazdag WYSIWYG szerkesztést, a kódrészleteket, a matematikai képleteket, és egy szkriptelő motort az egyedi munkafolyamatok és az automatizált jegyzetkezelés építéséhez.
A VPS-en történő saját üzemeltetés korlátlan jegyzettárolást, állandó szinkronizálást biztosít az eszközök között, és a tudásbázis teljes tulajdonjogát adja. A jegyzetek klónozhatók több helyre, egyedi attribútumokkal bővíthetők, és elérhetők az ETAPI REST API-n keresztül külső integrációkhoz.
A TriliumNext Notes főbb funkciói
Hierarchikus szervezet
Rendszerezzen több ezer jegyzetet fa struktúrában klónozással, így az egyes jegyzetek megjelenhetnek több kontextusban duplikáció nélkül.
Szkriptelő motor
Írjon JavaScript szkripteket, amelyek események vagy ütemezések alapján futnak a jegyzetkészítés, címkézés és rendszerezés automatizálásához.
Változatelőzmények
A rendszer automatikusan verziózza minden jegyzet szerkesztését, lehetővé téve, hogy áttekinthesse és visszaállíthassa tartalma bármely korábbi verzióját.
ETAPI REST API
A dokumentált REST API lehetővé teszi külső eszközök számára a jegyzetek programozott létrehozását, olvasását, frissítését és rendszerezését.
Webvágó
Böngészőbővítmény egyetlen kattintással rögzíti a weboldalakat közvetlenül a Trilium tudásbázisába.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TriliumNext Notes szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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