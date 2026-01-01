Telepítse az October CMS-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett PHP CMS, amely a Laravel keretrendszerre épül modern, rugalmas weboldalak és webalkalmazások építéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a October CMS
Az October CMS egy modern tartalomkezelő rendszer, amely a Laravel PHP keretrendszerre épül. Fejlesztők és tartalomkezelő csapatok számára egyaránt készült. Tiszta backend felületet ötvöz erőteljes témázási és bővítményarchitektúrával, így egyszerűvé teszi bármilyen komplexitású egyedi weboldalak és webalkalmazások építését.
Az October CMS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít tartalmai, témái és bővítményei felett. Ez webhelyenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A MySQL és MariaDB támogatásával, a közösségi bővítmények gazdag ökoszisztémájával, valamint a fejlesztőbarát kódbázissal alkalmazkodik mindentől az egyszerű blogoktól a kifinomult többoldalas platformokig.
A October CMS főbb funkciói
Laravel Alapítvány
A Laravel PHP keretrendszerre épült, Eloquent ORM-mel, Artisan CLI-vel és ismerős konvenciókkal, melyek egyszerűvé teszik a testreszabást és bővítést a PHP fejlesztőknek.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a funkcionalitást közösségi és hivatalos bővítményekkel, amelyek űrlapokhoz, SEO-hoz, galériákhoz és hitelesítéshez nyújtanak megoldást, egyedi kód írása nélkül.
Vizuális háttérrendszer szerkesztő
Oldalak, elrendezések, részleges elemek és tartalmi blokkok kezelése egy intuitív backend felületen keresztül, anélkül, hogy közvetlenül a szerveren szerkesztené a fájlokat.
Rugalmas téma rendszer
Témák építése vagy testreszabása Twig sablonozás és YAML-ben definiált komponens konfigurációk segítségével, amelyek tisztán elkülönítik a megjelenítést az alkalmazás logikájától.
Headless Tartalom API
Tartalom közzététele REST API végpontokon keresztül a fej nélküli felületek működtetéséhez, a hagyományos szerveroldali renderelésű oldalak mellett, ugyanabból a telepítésből.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a October CMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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