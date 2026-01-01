Az October CMS egy modern tartalomkezelő rendszer, amely a Laravel PHP keretrendszerre épül. Fejlesztők és tartalomkezelő csapatok számára egyaránt készült. Tiszta backend felületet ötvöz erőteljes témázási és bővítményarchitektúrával, így egyszerűvé teszi bármilyen komplexitású egyedi weboldalak és webalkalmazások építését.

Az October CMS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít tartalmai, témái és bővítményei felett. Ez webhelyenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A MySQL és MariaDB támogatásával, a közösségi bővítmények gazdag ökoszisztémájával, valamint a fejlesztőbarát kódbázissal alkalmazkodik mindentől az egyszerű blogoktól a kifinomult többoldalas platformokig.